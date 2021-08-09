Великобритания повторила успех домашней Олимпиады

В Токио британцы повторили второй медальный результат в истории

Сборная Великобритании выиграла 65 наград, заняв четвертое место среди участников Олимпийских игр в Токио 2020 года.

Британские спортсмены повторили второй результата за всю историю своих выступлений. Аналогичное достижение было зафиксировано на домашних Олимпийских играх 2012 года – с той лишь разницей, что в Лондоне в копилке сборной было на семь золотых медали больше (29 против 22 заработанных в Токио). Лучшим результатом по числу медалей остаются игры в Рио: тогда, в 2016 году, британские спортсмены получили 67 наград (из них 27 золотых).

Две последние золотых медали – Джейсона Кенни в велогонках и Лорен Прайс в боксе – были выиграны в воскресенье, финальный день соревнований. Именно эти награды вывели Великобританию на 4-е место общего медального зачета и позволили ей обойти российскую команду.

До начала Олимпиады эксперты были сдержанны в прогнозах и предсказывали британской сборной 52 медалей, из них только 14 золотых. На выводы специалистов повлияли многочисленные травмы спортсменов и отсутствие фаворитов по некоторым видам состязаний. Токийские игры стали третьей Олимпиадой, когда спортсмены из Великобритании превзошли возлагаемые на них ожидания.