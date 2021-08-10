﻿﻿﻿﻿﻿

Открылся Тауэрский мост

Открылся Тауэрский мост
Фото:123rf.com

Движение было заблокировано почти 12 часов

Во вторник в 01:45 ночи мост полностью отремонтировали. Было восстановлено транспортное сообщение и пешеходное движение.

Ранее Тауэрский мост застрял в открытом положении во время разведения для прохода судна. Инцидент случился в понедельник, 9 августа, в 17:00 по Гринвичу.

После возникновения первых проблем с мостом до окончательной его блокировки прошло около трех часов. Сейчас движение по мосту полностью заблокировано, сроки его восстановления пока неизвестны. В Корпорации лондонского Сити, которая эксплуатирует объект, заявили, что делают все возможное, чтобы решить проблему как можно быстрее.

Полиция Лондона предупреждает, что мост закрыт для движения транспорта и пешеходов, и призывает граждан избегать этого района.

Последний похожий инцидент произошел 22 августа 2020 года – тогда мост был закрыт для движения около часа. Масштабный ремонт конструкции проводили в 2006 году, после четырех блокировок в 2005 году; в результате работоспособность механизмов была восстановлена, и поломки стали фиксироваться намного реже.

Ежегодно Тауэрский мост разводят порядка 800 раз, чтобы пропустить крупные суда. Управляющую компанию должны предупредить об этом не менее чем за 24 часа.

profile-sample2
Уроженка Латвии выиграла суд о расизме
10-08-2021
profile-sample2
Парламент обеспокоен отчетом ООН по климату
10-08-2021
profile-sample2
Шотландия отменила большинство COVID-ограничений
10-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.