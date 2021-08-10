Парламент обеспокоен отчетом ООН по климату

Правительство обвиняют в бездействии

После обнародования климатического отчета профильной группы экспертов ООН парламентская оппозиция обвинила премьер-министра Бориса Джонсона в бездействии. Сам глава правительства оценил документ, как отрезвляющий.

Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК) опубликовала документ с тревожными выводами о том, что рост выбросов углерода уже вызвал необратимые изменения окружающей среды, сообщает The Guardian. Таким образом ученые посылают четкий сигнал о критичности ситуации мировым правительствам в преддверии всемирной климатической конференции COP26, которую Великобритания примет в ноябре. Главная цель ООН – убедить страны в необходимости максимально срочных и действенных мер и подтолкнуть их к реальным шагам.

«Самая большая угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, – это не отрицание изменений климата, а промедление», – заявил лидер лейбористов сэр Кир Стармер, считающий, что правительство недостаточно серьезно относится к кризису и не справляется с ним.

Вместе с политическими партиями и отдельными деятелями о неудовлетворенности действиями правительства говорят также общественные организации и активисты.

Член британского кабинета министров, председатель COP26 Алок Шарма подчеркнул, что страны G20 несут ответственность за 80% мировых выбросов, но только 8 из них представили новые национально определяемые взносы (NDC) с большими обязательствами, чем раньше. По словам чиновника, важно изменить эту ситуацию до COP26 в ноябре.