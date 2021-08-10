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Шотландия отменила большинство COVID-ограничений

Шотландия отменила большинство COVID-ограничений
Фото:123rf.com

Снова работают ночные клубы

С 9 августа в Шотландии снято большинство коронавирусных ограничений. В частности, отменено требование о социальном дистанцировании в местах скопления людей, за исключением медицинских учреждений. Масочный режим по-прежнему будет действовать в закрытых помещениях, общественных местах и транспорте.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен подчеркнула в комментарии для прессы, что будет и дальше работать над снятием ограничений. Чиновница видит для этого хорошие перспективы, так как наблюдается тенденция стабильного снижения заболеваемости и успешно продвигается вакцинация, сообщает LBC.

Новые правила освобождают полностью вакцинированных взрослых и всех детей от самоизоляции, даже если те находились в контакте с инфицированным. Единственное условие – отсутствие симптомов и отрицательный результат ПЦР-теста.

Таким образом, школьным классам не придется изолироваться в случае обнаружения инфекции, кроме тех, кто тесно контактирует с людьми из группы риска. Кроме того, в течение шести недель после возвращения в школу учащиеся и учителя должны будут носить маски в помещении.

Для проведения массовых мероприятий на открытом воздухе с более чем 5 тыс. участников и в закрытых помещениях с более чем 2 тыс. участников нужно будет получать разрешение от местных властей и правительства.

Ночные клубы – одно из последних мест, которым разрешили открыться, это произошло впервые за 506 дней после выхода запрета на их работу. Правительство Шотландии пояснило, что во время танцев и питья маски носить не нужно.

По правительственной статистике, 3 323 466 шотландцев были полностью вакцинированы, а 4 024 852 получили одну дозу.

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