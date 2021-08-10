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Уроженка Латвии выиграла суд о расизме

Уроженка Латвии выиграла суд о расизме
Фото:123rf.com

Британский предприниматель требовал на работе разговаривать по-английски

Альбина Соколова из Латвии получила почти £11 000 компенсации, выиграв дело о расизме у своих работодателей. Суть спора заключалась в том, что начальство заставляло подчиненную разговаривать на работе только по-английски, в том числе с коллегами из Восточной Европы. Усугубляло ситуацию то, что женщина довольно плохо владеет иностранным языком, и такое общение ей давалось тяжело.

Трибунал по трудовым спорам, рассматривавший дело, выявил явные признаки косвенной расовой дискриминации и оскорбления чувств. Ответчик – поставщик фруктов и орехов Humdinger Limited – обязан теперь выплатить истице £10 800, сообщает Metro.

Альбина Соколова проработала в компании более десяти лет. Ее плохой английский стал проблемой в 2015 году, после того как компания ввела новую языковую политику. Локальный акт запрещал сотрудникам разговаривать на работе на любом языке, кроме английского, исключения допускались только во время отдыха и обеденных перерывов. В результате женщина утратила возможность полноценно участвовать в рабочих собраниях и поддерживать коммуникацию с начальством. Последовали предупреждения, а позже и увольнение.

«Дело продемонстрировало процессуальные изъяны в применении дисциплинарных процедур и несправедливое преследование сотрудника, подавшего жалобу, – отметил судья по трудовым спорам Дэвид Джонс. – Эти действия выходили за рамки разумного и приемлемого диапазона реакций. По этим причинам мы считаем увольнение несправедливым».

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