11 лондонских фестивалей: обязательны к посещению этим летом

В августе и сентябре в Великобритании проходят десятки развлекательных музыкальных фестивалей различных форматов и стилей. Множество площадок предлагает широчайший спектр популярных мероприятий. И если вы незнакомы с британской фестивальной культурой, то самое время начать знакомиться: разнообразие вас ошеломит.

Билеты стоит приобрести заранее, потому что британские музыкальные фанаты раскупают их мгновенно. И не забудьте о переменчивости английской погоды: приготовьтесь к дождю, захватив с собой резиновые сапоги, дождевик или зонтик, а также к яркому солнечному дню, положив в рюкзак солнцезащитные очки и кепку или панамку. Если первоначальный этап подготовки пройден и билет у вас в кармане, то призовите на помощь своего внутреннего хиппи и позвольте этой статье провести вас через необычный и удивительный мир британских летне-осенних фестивалей.

South Facing Festival – это новинка! Фестиваль под открытым небом, программа которого состоит из серии концертов, отражающих тесную связь с богатым музыкальным наследием Южного Лондона. Со сцены прозвучат хиты легендарных британских исполнителей, таких как Dizzee Rascal. Только живой звук. Кроме этого, фестиваль пропагандирует бережное отношение к экологии – это еще одна особенность нового культурного события.

Когда: с 5 по 31 августа

Где: Crystal Palace Bowl, London SE19 2BA

Билеты: от £38

Вы когда-нибудь хотели почувствовать себя героем фильма о «Гарри Поттере»? Этим летом вы не найдете более волшебного места, чем дворец XVI века Хэмптон-корт, где состоится музыкальный фестиваль. Побалуйте себя и устройте пикник в прекрасных садах Тюдоров, а затем понаблюдайте за такими легендарными исполнителями, как Том Джонс, «Бастилия», Ван Моррисон и «Кин».

Когда: с 13 по 24 августа

Где: Hampton Court Palace, East Molesey, Surrey KT8 9AU

Билеты: £82,5–108

Один из самых грандиозных по охвату музыкальных фестивалей вновь возвращается в Лондон этим летом. В этот раз на нем выступят такие популярные группы и исполнители, как Jamie XX, Kano, Tom Misch, Slowthai, Arlo Parks, Little Simz, Foals, Bombay Bicycle Club, Caribou, Whitney, Jade Bird, Nadine Shah, London Grammar, Jorja Smith, Loyle Carner, Mura Masa, Floating Points, Kojey Radical, Lapsley.

Когда: с 27 по 30 августа

Где: Victoria Park, Old Ford Road Bow, London E3 5TG

Билеты: £78,95

Если вам посчастливится приобрести билеты на фестиваль Eastern Electrics, то вы окунетесь в атмосферу техно-хауса и сможете послушать вживую великолепных исполнителей этого музыкального направления – в частности, на сцене выступят такие мэтры, как Джейми Джонс, Локо Дайс, Майя Джейн Коулс и Анна Уолл.

Когда: 28 августа

Где: Lee Valley Showground Westminster, London SW1A 2EH

Билеты: £55

Это мультикультурный праздник, на котором будет представлено музыкальное наследие из разных уголков мира, в том числе из Африки и Карибских островов. Фестивальную программу украсят уникальные выступления таких идолов поп-индустрии, как Давидо, Фе Кути, Келани и Хани Дижон. Помимо пищи духовной, вы сможете попробовать гастрономические изыски, собранные со всего мира: здесь будут подавать как традиционные, так и современные блюда, приготовленные лучшими африканскими поварами Лондона.

Когда: 28 августа

Где: Clapham Common, Windmill Drive, London SW4 9DE

Билеты: £66

Мероприятие поражает своим масштабом. Оно пройдет на большом и красивом открытом пространстве в парке Виктории. На фестивале будут представлены ярчайшие исполнители направления электронной музыки во главе с BICEP – для коллектива это будет первое фестивальное выступление этим летом. К группе присоединятся такие музыканты, как Floating Points, Ross from Friends, Josey Rebelle, а Maribou State и Jungle выступят с диджейскими сетами. Приготовьтесь, потому что будет очень громко!

Когда: 29 августа

Где: Victoria Park, Old Ford Road Bow, London E3 5TG

Билеты: £129,95

Wide Awake – совершенно новый фестиваль для Лондона. На единой площадке выступят представители таких музыкальных направлений и стилей, как инди, постпанк, электро, техно, джаз. На сцену выйдут артисты, которых вы не увидите ни на каком другом мероприятии: свои композиции представят такие исполнители и коллективы, как IDLES, Erol Alkan, KOKOROKO, Daniel Avery, Songhoy Blues.

Когда: 3 сентября

Где: Brockwell Park, 117 Norwood Road, London SE24 9AE

Билеты: £49,5

Отличный выбор для тех, кто хочет убежать от сегодняшнего безумия электронной музыки. В программе фестиваля прозвучат произведения классической поп-музыки. Кроме того, весь день будут развлечения и игры под летним солнцем. В этом году выступят такие певицы, как Бекки Хилл, En Vogue и Габриэль.

Когда: 4 сентября

Где: Brockwell Park, Brockwell Park Gardens, London SE24 9BJ

Билеты: от £49,60

Это культурное событие – еще один новичок в столичной фестивальной программе. Организаторы обещают лучшую хаус-музыку в Великобритании. На сцену выйдут Arrested Development, Дэвид Родиган, Black Motion и Inner City.

Когда: 4 сентября

Где: Morden Park, Lower Morden Lane, Morden SM4

Билеты: £55

Фестиваль Wireless анонсирует выступления лучших музыкантов хип-хоп-направления: Future, Скепта, Мигос, Эй Джей Трейси, Лил Бэби, Лил Узи Верт, Мик Милл и Рик Росс. Торопитесь, билеты раскупаются быстро.

Когда: с 10 по 12 сентября

Где: Crystal Palace Park, Thicket Road, London SE19 2GA

Билеты: £77,50

На этом фестивале выступят крупнейшие исполнители электронной и танцевальной музыки. Среди имен – такие звезды, как Алан Фитцпатрик, Secondcity, Джейми Джонс и Мевло Батиста.

Когда: 11 и 12 сентября

Где: Central Park, Rainham Road North, Dagenham RM10 7EU

Билеты: £150 (на 2 дня)

Подготовил Джо Манн

Источник: secretldn.com/london-music-festivals.