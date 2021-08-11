Англия за пределами Англии

Помните: «3-я улица Строителей, дом 25, квартира 12»? Практически в каждом городе постсоветского пространства есть что-то подобное. Англичане не понимают «Иронию судьбы»: как это можно улететь в другой город? Они, наверное, думают, что «Лондон из зе кэпитал оф Грейт Британ», и все? Глубоко ошибаются! Оказывается, Лондонов несколько. Равно как и Манчестеров, Ливерпулей, Оксфордов… Давайте совершим кругосветное путешествие по тезкам английских городов.

Лондон – он такой не один…

Конечно, первое, что приходит на ум, – столица Великобритании. Вы не поверите, но в мире 29 населенных пунктов, носящих гордое название Лондон. 14 стран решили, что они тоже хотят свой Лондон, и даже не один! Свои Лондоны есть в Южной Африке, Венесуэле, Сербии, Нигерии, Мьянме, Белизе, Экваториальной Гвинее, на Филиппинах, архипелаге Свальбард (это где-то в Норвегии) и в Кирибати (а это где-то в Океании).

Удивительно, что французы тоже основали свой Лондон – так называется деревушка в Бургундии, в 80 километрах от Дижона. В 2012 году она стала знаменита благодаря букмекерской компании Paddy Power, которая решила снять сливки славы, воспользовавшись именем «большого брата». Перед летними Олимпийскими играми, проходившими в британском Лондоне, компания спонсировала народную французскую забаву – бег с яйцами в ложке – во французском Лондоне. И вот во время Олимпийских игр она повесила в столице дождей и туманов огромные плакаты, на которых черным по белому было сказано, что именно эта компания была официальным спонсором крупнейшего спортивного мероприятия в Лондоне тем летом. И ниже шла приписочка: «Лондон, который во Франции». Для французского Лондона 12 атлетов на 200-метровой дорожке – это, конечно, крупное спортивное состязание. Но Международный олимпийский комитет был в шоке от такой наглости и пригрозил компании судебным иском: из-за использования слов «официальный спонсор», «легкая атлетика» и «Лондон» реклама «лжесоревнований» нарушала эксклюзивные права спонсоров лондонской Олимпиады 2012 года. Но Paddy Power решила отстаивать свои права, и после натиска букмекерских юристов МОК отступил.

Американский Лондон

Самыми жадными до Лондона оказались американцы: в Соединенных Штатах расположились 15 Лондонов – в Орегоне, Калифорнии, Техасе, Алабаме, Арканзасе, Миссури, Теннеси, Кентукки, Индиане, Миннесоте, Висконсине, Мичигане, Огайо, Западной Вирджинии и Пенсильвании. Все дело в том, что некогда Америка была колонизирована англичанами, и те разбрелись по всему материку. Когда дело доходило до наименования новых городов, их фантазии хватало только на то, чтобы увековечить имя столицы Соединенного Королевства в американских колониях.

Один из самых больших американских Лондонов расположился в штате Огайо. Почти 10 тыс. жителей могут считать себя коренными лондонцами и совершенно не переживать за свой далеко не британский акцент. А второй по величине американский Лондон – в штате Кентукки. Когда в начале XIX века встал вопрос о наименовании места, где будет заседать правительство округа Лорел, был предложен вариант «Лондон» – в честь английского культурного наследия, которое когда-то связывало обе страны. Никто, собственно, не возражал. Так и закрепилось. Именно в кентуккском Лондоне в последний сентябрьский уикенд проводится всемирный фестиваль знаменитой сети KFC, ведь как раз в округе Лорел был открыт первый ресторан полковника Сандерса. В память об этом здесь ежегодно проходят состязания по приготовлению курицы, а в 1992 году была установлена самая большая в мире сковорода – 10 футов 6 дюймов в диаметре, 8 дюймов глубиной и весом 700 фунтов, – и в ней одновременно было приготовлено 700 куриных ножек. Так что Лондон в Кентукки тоже отличился.

Самый британский небританский Лондон

Когда в 1793 году генерал британской армии лорд Джон Симко основал в Канаде поселение и назвал его Лондоном, этого ему показалось мало. Генерал, видимо, так сильно скучал по родным местам, что еще и местную речку решил назвать Темзой. А чего мелочиться-то? Увы, на этом Симко остановился, так что канадский близнец остался без своего Букингемского дворца и Тауэра. Кстати, изначально генерал хотел назвать поселение Георгиной, в честь тогдашнего британского монарха Георга III, но по каким-то причинам не сделал этого. Потом он думал переименовать свой Лондон, но, пока собирался, король умер. Так канадский город и остался Лондоном. Любопытно, что здесь тоже был Великий лондонский пожар – это дополнительно роднит канадский Лондон с английским. В 1845 году огонь уничтожил значительную часть поселения, в котором на тот момент проживали уже около 10 тыс. человек. Но город опять отстроили, он разросся, и сейчас это самый большой Лондон за пределами Великобритании. Здесь проживают более 380 тыс. человек. Канадский Лондон – крупный региональный центр здравоохранения, где проводятся различные медицинские исследования.

Русский Лондон

Нет, речь не идет о жителях столицы Великобритании, которых здесь немало: в России тоже был свой Лондон, даже два. Один из них – алтайский поселок, основанный в начале XX века, который насчитывал 300 жителей. В военные годы сюда депортировали немцев из Поволжья, а потом в силу интернациональных браков в поселке стало появляться все больше и больше русских. Конечно, советский человек, строивший коммунизм, не мог жить в Лондоне, так что в итоге поселок переименовали в Тельманский.

Другой Лондон находился в Каменском районе Пензенской области. Он был основан в конце 1920-х годов и свое название получил в знак солидарности с бастовавшими британскими рабочими. В послевоенные годы численность поселка становилась все меньше, и в середине 1970-х его решили включить в состав села Бессоновка.

Не Лондоном единым

По миру разбросаны и другие города с английскими названиями. Большинство из них, разумеется, в Америке – с фантазией у колонизаторов, как видно, были определенные проблемы. Только одних Ливерпулей в США 6 штук, а Манчестеров – более 30, от города до коммунального поселения.

Между американскими и английскими тезками много общего. Ливерпуль в штате Нью-Йорк был назван в честь английского, после того как на территории американского поселения активно развернулась добыча соли. Так что оба города в свое время были известны благодаря соледобывающим промышленным комплексам. А техасский Ливерпуль стал важным торговым портом, как и английский город.

Самый крупный американский Манчестер – в штате Нью-Гэмпшир (название штата тоже, к слову, английское, только с приставкой «нью»). По задумке торговца Сэмюэля Блоджетта, построившего систему каналов в местном городке Деррифилд, этот город должен был стать крупным промышленным центром, подобно оригинальному Манчестеру. Здесь функционировала крупная хлопкопрядильная фабрика, шла полным ходом торговля, поэтому, чтобы призвать удачу, Деррифилд переименовали в Манчестер. Задумка оправдала себя: город стал развиваться стремительными темпами благодаря удачной транспортной развязке. Затем появился литейный завод, производивший винтовки, швейные машины и разное оборудование. Со временем город стал мегацентром международной торговли, так что «большой брат» может гордиться американским тезкой.

Бирмингем в штате Алабама зародился как промышленный центр, как и английский город «острых козырьков». Кстати, из-за одинаковых названий однажды произошел нелепый случай: в английском Бирмингеме по ошибке распространили 720 тыс. туристических брошюр с изображением американского собрата. Когда заметили ошибку, по-английски ужаснулись, тяжело вздохнули и… забыли. А американский Бирмингем благодаря тому скандалу обрел популярность.

Я бы в Кембриджи пошел…

Если вам кто-то сказал, что окончил Кембридж или Оксфорд, на всякий случай поинтересуйтесь, где именно. В барбадосской деревушке и Южной Африке, знаете ли, тоже есть свой Кембридж. И в Канаде найдется несколько, а еще порядка 30 – в той же Америке. Наиболее всех знаменит, пожалуй, Кембридж штата Массачусетс. Как водится, основанный выходцами из Великобритании город тоже стал образовательным центром: здесь находятся Гарвардский университет, Университет Лесли, Международная школа бизнеса Хальта, Массачусетский технологический институт. В общем, этот Кембридж ничем не уступает своему историческому коллеге.

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Говорят, новое – хорошо забытое старое. В нашем случае старое не забывается, а, как хорошее вино, зреет, набирается сил, покрывается традициями и легендами – и дает жизнь новому. Старушка Англия в очередной раз оправдала свое название и на правах старшей сестры, умудренной опытом и разными историческими событиями, поделилась своими названиями с более молодыми странами. Ну а те, в свою очередь, нисколько не подвели.

Подготовила Оксана Кеш