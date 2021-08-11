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Лондон вылетел из топ-5 городов Великобритании с наименее доступным жильем

Лондон вылетел из топ-5 городов Великобритании с наименее доступным жильем
Фото:123rf.com

Самый «недоступный» – Винчестер

Компания Halifax, работающая на рынке банковских услуг и недвижимости, составила рейтинг британских городов, который показывает, где местным гражданам легче всего и тяжелее всего купить жилье. Самое доступное жилье в Великобритании – в Лондондерри, Северная Ирландия, а сложнее всего обзавестись домом в Винчестере.

В Винчестере (лидер антирейтинга) средняя цена дома составляет £630 432 при среднем годовом заработке горожан £45 059, то есть заработать на новоселье местный житель сможет только через 14 лет.

В Лондондерри, возглавляющем рейтинг уже третий год подряд, жилая недвижимость стоит £155 917, при этом горожане получают в среднем £33 138 за год, а значит, лондондеррец сможет заработать на собственную квартиру за 4,7 года.

Лондон впервые за шесть лет выпал из пятерки наименее доступных городов – здесь для покупки жилья нужно работать 11 лет.

Средний показатель по всей Великобритании – 8 лет (в прошлом году он составлял 7,5).

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