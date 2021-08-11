Навстречу Венецианскому кинофестивалю

С 1 по 11 сентября узкая полоска земли на итальянском острове Лидо вновь превратится в главное место для всех фанатов кино. 78-й Венецианский кинофестиваль – это возможность увидеть лучшие новые фильмы, причем, в отличие от Канн, здесь можно купить билеты и смотреть кино на зрительских сеансах. Мы уже писали о том, что в Венеции состоится премьера российских фильмов «Капитан Волконогов бежал», «Мама, я дома» и «Обходные пути». Посмотрим, на что еще обратить внимание на Мостре (как часто называют этот фестиваль) и ради чего уже сейчас стоит бронировать жилье и билеты для поездки – недаром синефилы разных стран берут отпуск, чтобы посетить это мероприятие, а заодно погулять по Венеции, одному из красивейших городов на свете.

«Дюна» Дени Вильнева

Самый долгожданный фильм последних двух лет – не в последнюю очередь благодаря изощренной рекламной кампании вокруг новой экранизации романа Фрэнка Херберта. Первая часть дилогии должна была появиться на экранах еще прошлой осенью, но премьеру перенесли из-за пандемии. Уровень амбиций создателей картины превышает все мыслимые нормы, а режиссер Дени Вильнев просто называет свой фантастический блокбастер «Звездными войнами» для взрослых.

Серия романов «Дюна» – крепкий орешек: ее так и не удалось поставить Алехандро Ходоровскому, она провалилась у Дэвида Линча, от работы над ней благоразумно отказался Питер Джексон. Фирменная холодная цветовая гамма Вильнева совершенно не обязательно приведет проект к успеху, но этот фильм ждут, в него верят. В Великобритании он выйдет 18 октября, через полтора месяца после мировой премьеры.

«Параллельные матери» Педро Альмодовара

В прошлом году Венецианский МКФ стал первым крупным киносмотром, осмелившимся пройти офлайн в новых эпидемиологических условиях. И важнейшим фильмом фестиваля многие критики тогда назвали короткометражку Педро Альмодовара «Человеческий голос» – фактически монофильм Тильды Суинтон по пьесе Жана Кокто.

В этом году полный метр Альмодовара открывает Венецианский кинофестиваль, и это можно считать своеобразной данью признательности режиссеру за прошлогодний шедевр. Венеция вообще давно пытается напомнить, что именно она открыла Альмодовара фестивальному зрителю. Здесь он когда-то получил свою первую большую награду – приз за лучший сценарий за «Женщин на грани нервного срыва». Здесь ему в 2019 году дали почетного «Золотого льва» за вклад. «Параллельные матери», кажется, фильм достаточно скромный и камерный – история дружбы двух беременных женщин вряд ли окажется откровением. С другой стороны, Альмодовар сейчас в отличной форме и вполне может увезти «Золотого льва», уже не почетного, а заслуженного, домой.

«Последняя дуэль» Ридли Скотта

Два с половиной часа рыцарской чести, сражений на ристалище и интриг среди дворцовых стен – и все это под личным знаком качества Ридли Скотта, постановщика «Гладиатора», «Царства небесного» и «Робина Гуда». Мэтт Дэймон будет тут биться с Адамом Драйвером: героя последнего, Жака Ле Гри, обвиняют в изнасиловании жены Жана де Карружа (Дэймон), и дело настолько туманное, что решить его исход может только поединок. Причем де Карруж не должен проиграть, иначе его жену сожгут на костре за ложное обвинение.

У Скотта этот сезон вообще должен быть урожайным. «Последняя дуэль» выйдет в прокат в Соединенном Королевстве в середине октября, а уже в ноябре кинотеатры начнут показывать его же «Дом Гуччи», где у Адама Драйвера опять главная роль. Второй картине, пожалуй, внимания достанется больше, но режиссер, разрывающийся между Хэмпстедом и Лос-Анджелесом, на родине, вероятно, сделает акцент все же на рыцарский сюжет.

«Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта

Еще один британский культовый режиссер, Эдгар Райт не успел принять все признания в любви после документального фильма «Братья Sparks», как уже выходит его новая работа – на этот раз более привычная, игровая. Вообще темпы у Райта не сказать чтобы быстрые. Последний полный метр, «Малыш на драйве», он выпустил четыре года назад, а предпоследний, «Армагеддец», восемь лет назад.

«Прошлой ночью в Сохо» – первый раз, когда Райт главным героем сделал женщину, и первый раз, когда фильм совсем не комедия (ближайший референс – «Отвращение» Романа Поланского). Место действия – Лондон 1960-х годов, куда героиня перемещается из нашего времени, и там действительно страшно. Национальная премьера состоится в октябре на Лондонском МКФ, вскоре после этого фильм выйдет в прокат.

«Рука Бога» Паоло Соррентино

О новой картине Соррентино известно не так много, если учесть, что фильм уже через месяц покажут в конкурсе Венеции. Сюжет держится в строжайшем секрете. Известно, что место действия – Неаполь 1980-х, что одна из главных ролей – у Тони Сервилло, постоянного актера Соррентино, и что фильм будет очень личным для автора. Netflix, по заказу которого снята картина, сообщает, что в центре повествования будет мальчик Фабьетто (с ним будут случаться радостные и трагические события) и что в сюжете будет фигурировать Диего Марадона, к которому отсылает название картины. Все это очень интригует, а точной даты релиза в кино пока нет.

«Спенсер» Пабло Ларраина

В новой истории из жизни леди Дианы интересны два аспекта. Во-первых, принцессу играет Кристен Стюарт, которая из звезды «Сумерек» за эти годы превратилась в первоклассную актрису авторского кино. От нее ждут откровений и в данном случае, потому что (это уже во-вторых) картину снял выдающийся чилийский режиссер Пабло Ларраин, который уже не первый раз обращается к англосаксонской поп-культуре. Причем интересуют его прежде всего сильные женщины. Первой пробой пера был фильм «Джеки» про Жаклин Кеннеди (приз в Венеции за лучший сценарий), а недавно вышел сериал «История Лизи» по Стивену Кингу. Когда «Спенсер» покажут после фестивальной премьеры, не сообщается, но если фильм получит приз в Венеции, это ему добавит очков – везде, кроме Великобритании, где к Диане отношение особое.