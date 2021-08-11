﻿﻿﻿﻿﻿

Навстречу Венецианскому кинофестивалю

Навстречу Венецианскому кинофестивалю

Сергей СычевС 1 по 11 сентября узкая полоска земли на итальянском острове Лидо вновь превратится в главное место для всех фанатов кино. 78-й Венецианский кинофестиваль – это возможность увидеть лучшие новые фильмы, причем, в отличие от Канн, здесь можно купить билеты и смотреть кино на зрительских сеансах. Мы уже писали о том, что в Венеции состоится премьера российских фильмов «Капитан Волконогов бежал», «Мама, я дома» и «Обходные пути». Посмотрим, на что еще обратить внимание на Мостре (как часто называют этот фестиваль) и ради чего уже сейчас стоит бронировать жилье и билеты для поездки – недаром синефилы разных стран берут отпуск, чтобы посетить это мероприятие, а заодно погулять по Венеции, одному из красивейших городов на свете.

«Дюна» Дени Вильнева

Самый долгожданный фильм последних двух лет – не в последнюю очередь благодаря изощренной рекламной кампании вокруг новой экранизации романа Фрэнка Херберта. Первая часть дилогии должна была появиться на экранах еще прошлой осенью, но премьеру перенесли из-за пандемии. Уровень амбиций создателей картины превышает все мыслимые нормы, а режиссер Дени Вильнев просто называет свой фантастический блокбастер «Звездными войнами» для взрослых.

Серия романов «Дюна» – крепкий орешек: ее так и не удалось поставить Алехандро Ходоровскому, она провалилась у Дэвида Линча, от работы над ней благоразумно отказался Питер Джексон. Фирменная холодная цветовая гамма Вильнева совершенно не обязательно приведет проект к успеху, но этот фильм ждут, в него верят. В Великобритании он выйдет 18 октября, через полтора месяца после мировой премьеры.

«Параллельные матери» Педро Альмодовара

В прошлом году Венецианский МКФ стал первым крупным киносмотром, осмелившимся пройти офлайн в новых эпидемиологических условиях. И важнейшим фильмом фестиваля многие критики тогда назвали короткометражку Педро Альмодовара «Человеческий голос» – фактически монофильм Тильды Суинтон по пьесе Жана Кокто.

В этом году полный метр Альмодовара открывает Венецианский кинофестиваль, и это можно считать своеобразной данью признательности режиссеру за прошлогодний шедевр. Венеция вообще давно пытается напомнить, что именно она открыла Альмодовара фестивальному зрителю. Здесь он когда-то получил свою первую большую награду – приз за лучший сценарий за «Женщин на грани нервного срыва». Здесь ему в 2019 году дали почетного «Золотого льва» за вклад. «Параллельные матери», кажется, фильм достаточно скромный и камерный – история дружбы двух беременных женщин вряд ли окажется откровением. С другой стороны, Альмодовар сейчас в отличной форме и вполне может увезти «Золотого льва», уже не почетного, а заслуженного, домой.

«Последняя дуэль» Ридли Скотта

Два с половиной часа рыцарской чести, сражений на ристалище и интриг среди дворцовых стен – и все это под личным знаком качества Ридли Скотта, постановщика «Гладиатора», «Царства небесного» и «Робина Гуда». Мэтт Дэймон будет тут биться с Адамом Драйвером: героя последнего, Жака Ле Гри, обвиняют в изнасиловании жены Жана де Карружа (Дэймон), и дело настолько туманное, что решить его исход может только поединок. Причем де Карруж не должен проиграть, иначе его жену сожгут на костре за ложное обвинение.

У Скотта этот сезон вообще должен быть урожайным. «Последняя дуэль» выйдет в прокат в Соединенном Королевстве в середине октября, а уже в ноябре кинотеатры начнут показывать его же «Дом Гуччи», где у Адама Драйвера опять главная роль. Второй картине, пожалуй, внимания достанется больше, но режиссер, разрывающийся между Хэмпстедом и Лос-Анджелесом, на родине, вероятно, сделает акцент все же на рыцарский сюжет.

«Прошлой ночью в Сохо» Эдгара Райта

Еще один британский культовый режиссер, Эдгар Райт не успел принять все признания в любви после документального фильма «Братья Sparks», как уже выходит его новая работа – на этот раз более привычная, игровая. Вообще темпы у Райта не сказать чтобы быстрые. Последний полный метр, «Малыш на драйве», он выпустил четыре года назад, а предпоследний, «Армагеддец», восемь лет назад.

«Прошлой ночью в Сохо» – первый раз, когда Райт главным героем сделал женщину, и первый раз, когда фильм совсем не комедия (ближайший референс – «Отвращение» Романа Поланского). Место действия – Лондон 1960-х годов, куда героиня перемещается из нашего времени, и там действительно страшно. Национальная премьера состоится в октябре на Лондонском МКФ, вскоре после этого фильм выйдет в прокат.

«Рука Бога» Паоло Соррентино

О новой картине Соррентино известно не так много, если учесть, что фильм уже через месяц покажут в конкурсе Венеции. Сюжет держится в строжайшем секрете. Известно, что место действия – Неаполь 1980-х, что одна из главных ролей – у Тони Сервилло, постоянного актера Соррентино, и что фильм будет очень личным для автора. Netflix, по заказу которого снята картина, сообщает, что в центре повествования будет мальчик Фабьетто (с ним будут случаться радостные и трагические события) и что в сюжете будет фигурировать Диего Марадона, к которому отсылает название картины. Все это очень интригует, а точной даты релиза в кино пока нет.

«Спенсер» Пабло Ларраина

В новой истории из жизни леди Дианы интересны два аспекта. Во-первых, принцессу играет Кристен Стюарт, которая из звезды «Сумерек» за эти годы превратилась в первоклассную актрису авторского кино. От нее ждут откровений и в данном случае, потому что (это уже во-вторых) картину снял выдающийся чилийский режиссер Пабло Ларраин, который уже не первый раз обращается к англосаксонской поп-культуре. Причем интересуют его прежде всего сильные женщины. Первой пробой пера был фильм «Джеки» про Жаклин Кеннеди (приз в Венеции за лучший сценарий), а недавно вышел сериал «История Лизи» по Стивену Кингу. Когда «Спенсер» покажут после фестивальной премьеры, не сообщается, но если фильм получит приз в Венеции, это ему добавит очков – везде, кроме Великобритании, где к Диане отношение особое.

profile-sample2
Русский Оксфорд: от первой грамматики до Ахматовой и Oxxxymiron’а
11-08-2021
profile-sample2
11 лондонских фестивалей: обязательны к посещению этим летом
11-08-2021
profile-sample2
Земля обетованная: мигранты плывут через Ла-Манш
11-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.