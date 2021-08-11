Правила путешествий за границу изменились: последние рекомендации

Правительство Великобритании возобновило международные поездки с 17 мая, но защита населения от COVID-19 по-прежнему остается в приоритете. Система светофора (красный, желтый и зеленый списки) была введена для информирования тех, кто намеревается приехать в Великобританию и выехать из нее. И для того, чтобы страна продолжила путь по выходу из пандемии, каждый должен следовать правилам.

Соблюдение мер по охране здоровья во время поездок необходимо для предотвращения распространения новых штаммов COVID-19. А чтобы исключить любые случаи для беспокойства, важно сдать ПЦР-тест на COVID-19 на второй день после прибытия. За время вашего отпуска правила могут измениться, что означает возможность появления дополнительных проверок к моменту вашего возвращения. Если вы получили положительный результат теста, находясь за границей, то, прежде чем вернуться в Великобританию, вам придется изолироваться в стране, в которой вы находитесь.

Меры ЕС

Правила поездок изменились, и из-за дополнительных медицинских осмотров, помогающих обеспечить безопасность в Великобритании, пассажиры могут столкнуться с более длительным временем ожидания на протяжении всего путешествия. При этом Правительство Великобритании прилагает все усилия для сокращения очередей. Если у вас нет документов, соответствующих требованиям органов здравоохранения и пограничного контроля Великобритании, вы не только задержите себя и других людей, но и можете получить отказ во въезде или штраф. Для того чтобы убедиться, что вы соблюдаете последние правила (COVID-19 и non-COVID-19), введенные для въезда в Великобританию и страну, в которую вы направляетесь, необходимо до, во время и после поездки проверить информацию по ссылке gov.uk/guidance/travel-advice-novel-coronavirus. Мы должны убедиться, что въезжающие и выезжающие могут путешествовать безопасно (вся информация – по ссылке gov.uk/travel–abroad).

Чек-лист готовности к поездке:

• Убедитесь, что вы заказали ПЦР-тесты на COVID-19 и заполнили соответствующую документацию (например, форму местонахождения пассажира) для вашего пункта назначения и возвращения в Великобританию.

• Проверьте на правительственном сайте (gov.uk/visiteurope), соблюдаете ли вы все новые правила после выхода Великобритании из ЕС.

• Проверьте, действителен ли ваш паспорт (gov.uk/check-passport), и если нет, то предоставьте данные для получения нового. Процедура оформления может занять до 10 недель.

• Если вам нужен отрицательный тест на COVID-19 для въезда в страну, вам следует обратиться к частному поставщику тестов (перечень частных провайдеров – gov.uk/find-travel-test-provider).

Заграничные поездки

В связи с выходом Великобритании из ЕС для граждан страны появились новые требования при поездках в Европу.

Проверьте:

• Действителен ли ваш паспорт (gov.uk/check-passport)? Если нет, то предоставьте данные для получения нового. Процедура оформления может занять до 10 недель.

• Покрывает ли ваша туристическая страховка все потребности, включая медицинское обслуживание, и есть ли у вас есть действующая EHIC или новая GHIC?

• Соответствуют ли ваше водительское удостоверение и документы на транспортное средство требованиям для вашего пункта назначения?

• Уточнили ли вы требования, предъявляемые при путешествии с домашним животным?

Также появились новые правила, которые необходимо соблюдать, если вы едете в Европу по работе. Например, вам могут понадобиться виза, разрешение на работу, декларация на товары или наличные средства, которые вы берете с собой.

Ознакомьтесь с рекомендациями FCDO Travel Advice по требованиям к въезду и с местными правилами по COVID-19. Показатели заболеваемости остаются высокими во многих странах – как вы можете себя защитить в путешествиях, узнайте, подписавшись на оповещения от FCDO. За границей путешественникам может потребоваться сертификат о статусе COVID-19, чтобы доказать, что выполняются требования страны назначения. Чтобы избежать ненужных задержек во время путешествия, подготовьте всю документацию, включая ваши проездные документы и форму местонахождения пассажира. Пассажирам, возвращающимся в Великобританию, следует проверить информацию по ссылке gov.uk/travel-abroad, а нерезидентам Соединенного Королевства – посетить gov.uk/uk-border-control.

Также с 1 октября большинство граждан ЕС, ЕЭЗ и Швейцарии не смогут использовать удостоверение личности для поездки в Великобританию – им понадобится действительный паспорт. Перед поездкой в Соединенное Королевство необходимо забронировать ПЦР-тесты на COVID-19, любые гостиничные пакеты и заполнить форму местонахождения пассажира (gov.uk/travel-abroad).

Требования к зеленому списку: форма местонахождения пассажира, тест перед вылетом в пункте назначения, ПЦР-тест на второй день или до второго дня с момента возвращения в Великобританию.

Требования к желтому списку: форма местонахождения пассажира, тест перед вылетом в пункт назначения, ПЦР-тест на 2-й и 8-й день по возвращении в Великобританию; самоизоляция в течение 10 дней (если человек полностью вакцинирован и прошло 14 дней спустя второй дозы, ему не нужно самоизолироваться и проходить ПЦР-тест на 8-й день после прибытия). В случае положительного теста нужно уйти на самоизоляцию.

Требования к красному списку: форма местонахождения пассажира, тест перед вылетом в пункт назначения, карантин в специально отведенном отеле в течение 10 дней, ПЦР-тест на второй день или до него и на восьмой день после возвращения в Великобританию.

Путешествия за границу: рассмотрим на реальных примерах

Мэтью Милнер с женой Марией и сыном Энтони живут в Лондоне. В июле они решили поехать в Польшу, чтобы навестить родителей Марии. Перед поездкой они изучили информацию в интернете и на сайте Правительства Великобритании. «По возвращении я намеревался вернуться к работе в офисе, и тот факт, что мы оба получили две дозы вакцины, означал, что нам не нужно будет самоизолироваться, а достаточно сдать тест на второй день после приезда», – рассказывает Мэтью. Перед посадкой на рейс они заполнили формы о местонахождении пассажира, а по прибытии в Польшу показали их статус двойной вакцинации. Перед возвращением в Великобританию они прошли предполетный тест на коронавирус, который стоил £65 каждый. На второй день после приезда домой они сдали тест (£80 каждый) в компании из списка с правительственного сайта.

Дельфина Низет и Марк Плейфорд живут на юго-востоке Лондона. В сентябре они планируют поехать во Францию. Страна находится в желтом списке, поэтому они внимательно изучают всю новую информацию как на сайте Правительства Великобритании, так и на сайте Министерства иностранных дел Франции. К моменту поездки они оба пройдут полную вакцинацию – сделают два укола, поэтому им не нужно будет проходить 10-дневную изоляцию по приезде. Кроме этого, они проверили паспорт Марка (gov.uk/visit) на соответствие новым правилам, которые появились после выхода Великобритании из ЕС. Сейчас ему нужно получить специальную туристическую страховку. «Если вы заболеете COVID-19 во Франции, без страховки вам не разрешается пользоваться местными больницами, как в Великобритании. Существует новая форма, которая заменяет карточку EHIC. Это была старая европейская медицинская карта, которая давала вам доступ в больницы по всей Европе, – рассказывает Дельфина. – У Марка действующей EHIC нет, поэтому ему нужно будет подать заявление для получения новой карточки».