Русский Оксфорд: от первой грамматики до Ахматовой и Oxxxymiron’а

Русские места в Оксфорде – что это? Несмотря на большое количество российско-британских связей на острове, это точно не конкретные названия улиц или памятники из СССР (как, например, в Манчестере). Скорее это особая метафора перемещения русских в Британию и наоборот: отношения стран как империй всегда были непростыми, в то время как отношения между конкретными людьми – тесными и теплыми. Взять хотя бы Чарльза Сиднея Гиббса, английского гувернера последнего русского цесаревича. Проработав с царской семьей с 1908 года до самого ее конца, во время революции он отправился за ними в Тобольск, а в 1930-е годы, по возвращении в Англию, принял православие и основал две русских православных церкви – одну в Лондоне, другую в Оксфорде. И таких оксфордско-российских пересечений история знает немало. Что общего у князя Феликса Юсупова и Oxxxymiron’а, где издали первую русскую грамматику, что объединяет Оксфорд и Пермь – читайте в статье о русско-оксфордских связях.



Романовы на Оксфордской земле

Все началось с Петра I. Основатель Петербурга в 1698 году провел в Англии три месяца во время Великого посольства. В Королевской верфи в Дептфорде (на юго-востоке Лондона) Петр I продолжил свое кораблестроительное образование, а на Лондонском монетном дворе встретился с Исааком Ньютоном, который тогда был его директором. В Оксфорде монарх успел осмотреть лишь основные достопримечательности, и на этом его знакомство с городом почти закончилось. Английский историк Энтони Гленн Кросс в своей книге «Английский Петр» описывает посещение Оксфорда Петром I так: «Петр ехал инкогнито, но толпа его настигла. Он осмотрел книжный магазин, театр, часовню Тринити-колледжа, Эшмолеанский музей, но из-за толпы не успел посмотреть ничего другого и вернулся в Лондон».

Именно посещение публичного Эшмолеанского музея в Оксфорде натолкнуло государя на идею создания подобного места в России. Почти все европейские правители того времени устраивали собственные кабинеты редкостей, и Петр I не был исключением. В ходе своего европейского турне он скупал различные диковинные экземпляры в больших количествах – они и стали основой его «государева кабинета» редкостей, который позднее, в 1714 году, переехал из Москвы в Петербург, в открывшуюся в Летнем дворце Кунсткамеру – первый российский естественно-научный музей.

Еще один Романов – Александр I – также приезжал в Оксфорд: в 1814 году ему вручили почетную степень доктора Оксфордского университета за победу над Наполеоном.

За всю историю Русского общества Оксфордского университета (Oxford Russian Club) в нем состояли более 900 членов (на данный момент их 300) – это самое большое и яркое из русских обществ Великобритании, коих всего на острове одиннадцать.

Другим членом царской семьи, ступившим на Оксфордскую землю и оставившим здесь значительный след, стал князь Феликс Юсупов – тот самый, что убил Распутина и написал об этом книгу. В период с 1909 по 1912 год, когда Феликс тут находился, он еще никого не убил, а успешно проходил обучение в Университетском колледже Оксфорда и даже основал Русское общество Оксфордского университета (Oxford Russian Club), которое существует по сей день. За всю историю общества в нем состояли более 900 членов (на данный момент их 300) – это самое большое и яркое из русских обществ Великобритании, коих всего на острове одиннадцать (плюс одна команда КВН). Общество устраивает ежемесячные встречи, формально привязанные к русским народным праздникам, например The Oxford Russian Club Easter Picnic и The Russian Great Kupala/Midsummer Night Fest, а The Emperor’s Birthday Champagne Caviar Charity Reception и вовсе происходит в день рождения императора Николая II. Общество принимало у себя послов и политиков, писателей и экономистов, президентов и министров, Анатолия и Ксению Собчак. Имена всех членов общества доподлинно неизвестны, однако англоязычная Википедия утверждает, что между 2004 и 2008 годами президентом Русского общества Оксфордского университета был Мирон Федоров, известный как рэпер Oxxxymiron.



Феликс Юсупов, основатель Oxford Russian Club, 1909 год

Oxxxymiron, президент клуба в 2004–2008 годы

Оксфордские мантии для русских литераторов

Honoris causa – степень доктора наук, которую университет присуждает выдающимся людям без защиты диссертации, исключительно на основании заслуг перед наукой или культурой. Оксфорд присуждал такую степень выходцам из России несколько раз.

Корней Чуковский стал третьим из российских литераторов-неэмигрантов оксфордским лауреатом. Первым такую мантию получил поэт Василий Жуковский, а в 1879 году степень доктора права вручили Ивану Тургеневу.

В мае 1962 года почетную степень доктора литературы за многолетнюю научную и просветительскую работу получил Корней Чуковский. В традиционном латинском приветствии были названы и другие достижения литератора-«многостаночника» – классические переводы из английской и американской литературы и знаменитые сказки. Упомянули даже «Crocodilius’a». Награда растрогала Чуковского и вдохновила его на большое мемуарное эссе под названием «Русскими глазами», написанное по возвращении. Чуковский оказался третьим из российских литераторов-неэмигрантов оксфордским лауреатом. Первым такую мантию получил поэт и наставник наследника престола Василий Жуковский, а в 1879 году степень доктора права вручили Ивану Тургеневу – за прогремевшие в Европе «Записки охотника». Спустя три года после своей премии Корней Иванович приветствовал в английской печати следующего лауреата, Анну Ахматову. В последние годы жизни оксфордская мантия была обязательной частью озорного и одновременного торжественного публичного образа Корнея Ивановича: он часто являлся в ней перед своими гостями и маленькими читателями, всегда вызывая восхищение.



Корней Чуковский в Оксфордской мантии на даче в Переделкино.

Мантия хранится в доме-музее и сейчас. Государственный музей истории российской литературы им. В. И. Даля

Однажды поэт и переводчик Владимир Шилейко, второй муж Анны Ахматовой, прочитав одну из ее работ, воскликнул: «Когда вам пришлют горностаевую мантию из Оксфордского университета, помяните меня в своих молитвах!» – и как в воду глядел. Для вручения диплома почетного доктора Ахматова приехала в Англию в 1965 году. «Сафо из России» – так окрестили Ахматову британские таблоиды – до последнего момента не знала, выпустят ли ее в Британию, однако советский отдел регистраций и виз визу все-таки дал, и Ахматова побывала в нескольких английских городах: в Лондоне, Оксфорде и на родине Шекспира, в Стратфорде-на-Эйвоне. В Оксфорде Ахматовой довелось править диссертации студентов на тему акмеизма и читать некоторые переводы своих стихов. Позднее она отзывалась о них так: «Переводы ужасны. Я видела «Реквием» – избави бог такое и во сне увидать, это наглая халтура. «С морем разорвана связь» – будто бы с Балтийским. «Памятник мне» – будто памятник на могиле… И так все сплошь. Самый точный перевод, сделанный Амандой Хейт и Питером Норманом, – прозаический. Я его авторизовала. Но ведь это всего только проза» (из дневников Лидии Чуковской). На вручении диплома Ахматовой присутствовал артист Аркадий Райкин, который в то время гастролировал со своим театром по Англии.



Анна Ахматова, портрет Натана Альтмана 1915 года



Русский язык

Оксфорд – родина первой русской грамматики: вышедшая в 1696 году Grammatica Russica Генриха Лудольфа на латинском языке была первой попыткой создания научного описания русского разговорного языка.

Генрих Вильгельм Лудольф, издатель первой русской грамматики

Оксфорд – родина первой русской грамматики. Вышедшая в 1696 году Grammatica Russica Генриха Лудольфа на латинском языке была первой попыткой создания научного описания русского разговорного языка. В грамматике впервые указывались различия между старославянским и русским языками, особенности русского произношения, приводились образцы склонения существительных, прилагательных и местоимений, подробно объяснялись особенности глагола и приводилась глагольная парадигма.

Подготовила Ксения Цветкова