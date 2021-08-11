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Экологичная защита от солнца

Экологичная защита от солнца

Елена Лесли,
elena@angliya.com,
@bestofbeauty_uk

Если вы планируете поехать на выходные на английское побережье или в отпуск в какую-нибудь жаркую страну, где гарантированно будет много солнца, не забудьте захватить с собой хороший солнцезащитный крем. Сегодня я расскажу о новинках, которые благодаря новым формулам и технологиям не просто защищают кожу от вредного воздействия лучей, но и улучшают ее качество.

Несмотря на то что средства для загара и солнцезащитные крема имеют разный функционал, все они содержат специальные фильтры, блокирующие ультрафиолетовое излучение. Основное их различие в степени защиты, а также в том, какие спектральные волны отражаются или поглощаются. В зависимости от длины волны и воздействия на организм ультрафиолетовый поток условно разделяют на три типа:

– тип А активирует процесс образования меланина (пигмента, обеспечивающего загар) и считается одним из факторов преждевременного старения кожи;

– тип В способствует образованию витамина D, ускоряет обменные процессы, но в избыточном количестве может привести к ожогу;

– тип С – самый агрессивный, может стать причиной развития онкозаболеваний.

Солнцезащитная косметика имеет в составе компоненты, образующие невидимую пленку против всех трех типов лучей. Средства для загара в большинстве своем блокируют только В- и С-излучение (маркировка UVB). Некоторые производители дополнительно включают UVA-фильтры, предотвращающие фотостарение кожи. Поэтому важно проверять состав и читать инструкцию по применению средства, которое вы собираетесь покупать.

Процессы хроно- и фотоста­рения кожи различны. Воз­растное старение чаще всего обусловлено генетиче­ской предрасположенностью и гормональными процессами. Фотостарение возникает от внешнего повреждения кожных покровов. Виной всему чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу, вследствие которого на­рушается процесс обновления эпидермиса, а также происходит изнашивание клеточных структур. В результате кожа теряет тонус, становится сухой, вялой, на ней появляются морщины и пигментные пятна. Это вовсе не означает, что нельзя загорать или вообще выходить на солнце, просто делать это нужно умеренно и обязательно с защитой определенного уровня.

SPF по правилам

На помощь приходит SPF – Sun Protection Factor, который показывает, во сколько раз дольше можно находиться на солнце, не опасаясь ожога. SPF рассчитывается исходя из нормы 2 мг продукта на квадратный сантиметр кожи. Многие считают, что если обычно они получают солнечные ожоги в течение часа, то солнцезащитный крем с фактором защиты SPF-15 позволяет им оставаться на солнце на 15 часов дольше и при этом не по­лучать солнечных ожогов. Такой вывод был бы верен, если бы УФ-излучение было бы одинаковым в течение всего дня, но на деле его интенсивность меняется. Кроме того, оказывают влияние и другие факторы, такие как тип кожи (чем она светлее, тем выше риск), частота нанесения защитного средства, контакт с водой и пес­ком, длительность пребывания под прямыми солнечными лучами. Поэтому полученное с учетом SPF время нужно де­лить на 2, а то и на 3.

SPF-арифметика

Если вы наносите сразу не­сколько средств c SPF-защитой, например дневной крем с SPF-15, затем сверху тональный крем или пудру с SPF-10, то общая защита будет не SPF-25 (показатели не суммируются), а SPF-10, как у за­вершающего продукта. Поэ­то­му удобнее всего подбирать средство с достаточным уровнем SPF, которое вы сможете наносить либо само по себе (крем), либо поверх макияжа (минеральная пудра, спрей).

Многие в гонке за самым высоким SPF ищут варианты выше, чем SPF-50. Но для разработки таких средств используется намного больше химических компонентов, и это может принести коже больше вреда, чем пользы, причем крем с SPF-40 обеспечит 97% защиты, с SPF-50 – 98%, а с SPF-100 – 99%. Важно понимать, что достаточное количество средства для обеспечения заявленной защиты – примерно 30 мл крема для тела и 5 мл для ли­ца (вряд ли вы нанесете 5 мл тонального крема или ВВ-крема), поэ­тому лучше выбирать более легкие текстуры.

Наносить крем с защитным фактором нужно хотя бы за 15–30 минут до выхода на солнце.

Виды солнцезащитных кремов

Солнцезащитные кремы бы­ва­ют двух видов: экранирующие солнечные лучи и блокирующие солнечные лучи.

Крем, эк­ранирующий солнеч­ные лу­чи, при нанесении об­разует на коже пленку, которая абсорбирует ультрафиолет. Минус в том, что большинство средств направлено против одного ти­па ультрафиолета (В), а более вредный тип (А) они пропускают. Кро­ме того, такой крем способен проникать в кожу и, по­падая в небольшом количестве в орга­низм человека, вы­зы­вать аллергичес­кие реак­ции.

Крем, блокирующий солнечные лучи, со­дер­жит оксид цинка или ди­ок­сид титана, бла­годаря которым ост­а­ется на поверхности кожи и от­ражает ультра­фиоле­товые лу­чи типов А и В, что означает полную за­щиту.

Экологически чистые Soleil Toujours

Soleil Toujours – это премиум-бренд солнцезащитных средств, заботящийся не только о красоте кожи, но и об экологии океана и коралловых рифов. В составе большинства солнцезащитных кремов есть оксибензон и октиноксат – ингредиенты, которые, как показали исследования, вызывают изменения в организме на биохимическом или клеточном уровне. Они часто приводят к нарушениям в эндокринной системе. Эти же химикаты обесцвечивают и повреждают ДНК кораллов, убивая 10% коралловых рифов.

Все продукты Soleil Tojours производятся без добавления оксибензона или октиноксата и безопасны как для организма человека, так и для окружающей среды. Органические ингредиенты в формулах средств обеспечивают эффективную защиту от UVA- и UVB-лучей, омолаживают и восстанавливают кожу за счет антиоксидантов.

Mineral Ally Daily Face Defence SPF 50

£58 за 40 мл // harrods.com

Антивозрастной минеральный крем с запатентованной технологией идеально подходит для ежедневной защиты лица от УФ-лучей и загрязнений и глубоко питает кожу. Этот крем, имеющий шелковистую структуру, буквально тает на коже, создавая невесомую защиту. Средство богато антиоксидантами, не содержит силикон и полиэтиленгликоль. Можно использовать как основу для макияжа. Водонепроницаемость сохраняется в течение 40 минут.

Максимальная защита чувствительной кожи с SVR Sun Secure

Средства, защищающие от UVA и UVB, блокируют только 10% солнечного излучения, однако свет и инфракрасные лучи, которые составляют другие 90% излучения, проникают глубоко в кожу, вызывая серьезные повреждения. Новая линия от SVR – Sun Secure – работает против всех типов излучения благодаря специальной технологии Integral Secure, которая обеспечивает:

– физическую защиту поверхности кожи – высокоэффективные, фотостабильные органические солнечные фильтры SPF 50+;

– защиту на клеточном уровне – липосомальный антиоксидантный комплекс (β-каротин и Detoxophane®);

– восстановление поврежденных клеток за счет ниацинамида.

Линия Sun Secure обеспечивает оптимальную защиту для всей семьи, продукция подходит даже для малышей и людей с крайне чувствительной кожей. В серию входят молочко для тела Body Milk SPF 50+, сухое масло Dry Oil SPF 50+, спрей для лица Mist SPF 50+, тонированный минеральный солнцезащитный крем Tinted Mineral Sunscreen, стойкий матовый гель для лица Extreme SPF 50+ Multi-Resistant Ultra-Matte Gel и молочко после загара After Sun Milk.

Sun Secure Blur Anti-Shine Sunscreen for Face

£15,50 за 50 мл // feelunique.com

Продукт-гибрид, сочетающий функции солнцезащитного и тонального крема, с высоким фактором SPF 50. Легкая текстура крема-мусса делает средство идеальным для маскировки недостатков кожи – благодаря ему кожа становится бархатистой.

Sun Secure SPF 50+ Dry Oil

£19 за 200 мл // uk.labo-svr.com

Биоразлагаемое и безопасное для рифов сухое масло c SPF 50+ подходит для волос, лица и тела. Оно обеспечивает высокую дерматологическую защиту благодаря новой запатентованной комбинации фильтров, не разрушающих морскую среду. В сочетании с антиоксидантной технологией средство нацелено на все типы лучей. Устойчиво к воде. Это сухое масло с нежирной текстурой делает кожу шелковистой. Нежный летний аромат – дополнительный бонус.

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