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В Германии задержан британец за шпионаж в пользу России

В Германии задержан британец за шпионаж в пользу России
Фото:123rf.com

Подозреваемый – работник посольства Великобритании

В немецком Потсдаме близ Берлина полицией задержан 57-летний гражданин Великобритании. Его подозревают в работе на российскую разведку. Задержанный Дэвид С. является вольнонаемным работником британского посольства в Берлине без предоставления дипломатического статуса.

Федеральная прокуратура объявила, что операция проводилась совместно с правоохранительными органами Великобритании. В месте проживания подозреваемого и на его рабочем месте уже проведены обыски. До конца текущего дня судом будет назначена мера пресечения.

По данным прокуратуры, факт вербовки состоялся не позже ноября 2020 года. Дэвид С. уже успел не менее одного раза передать служебные документы своего посольства представителям спецслужб РФ.

Представители российских властей и дипломатической службы на данный момент никак не комментируют инцидент.

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