Земля обетованная: мигранты плывут через Ла-Манш

Великобритания всегда была лакомым кусочком для иностранцев, желающих подзаработать. Это одна из немногих стран с отлично выстроенной экономикой и, как следствие, достойными зарплатами и социальными пособиями. В большинстве государств мира об условиях, существующих на сегодня в Соединенном Королевстве, люди только мечтают. Ну а те, кто не хочет мириться со своей бедной долей, – действуют. В начале августа был зафиксирован беспрецедентный наплыв нелегальных мигрантов в Великобританию. Если еще месяц назад данные о 430 беженцах, которые пересекли Ла-Манш за одни сутки, вызвали панику у правительства, то в начале августа это число резко возросло, достигнув 482. Чем грозит Великобритании увеличивающийся поток нелегалов? И какие шаги предпринимает правительство, чтобы его сократить?



Операция «Перехват»

По данным министерства внутренних дел, 4 августа рекордное число мигрантов – 482 – на надувных и деревянных лодках пересекло Ла-Манш. В тот же день французская береговая охрана перехватила еще 246 человек на восьми судах, направляющихся в Великобританию.

Порою лодки дают трещины, переворачиваются, а моторы ломаются. В попытках преодолеть пролив мигранты рискуют жизнями своих детей и сами бывают на волоске от гибели. Недавно береговому патрулю Франции удалось спасти 80 мигрантов, собиравшихся добраться до Великобритании на неисправных лодках. Среди спасенных была беременная женщина и 20 детей.

Как заявили представители Amnesty International UK, «люди подвергают себя серьезной опасности, потому что у них не было безопасной альтернативы». Организация призвала правительства Великобритании и Франции объединиться, чтобы разработать «гуманный способ выполнения своей ответственности перед этими людьми».

Люди гибнут…

По данным департамента ООН по делам беженцев, в 2021 году в Европу через Средиземное море (по суше и по воде) прибыло не менее 51 тыс. беженцев. По их же оценкам, не менее 1 016 человек при этом погибли или пропали без вести. Людей, которые рискуют жизнями, перебираясь на лодках к светлому будущему, можно разделить на две категории. Первая – те, кто готов честно трудиться, выполняя работу, за которую британцы не хотят браться, и принося благо стране. Вторая – живущие на пособия велферы, которые пытаются только брать и не отдают взамен свой труд и знания.

Нелегальные беженцы могут находить себе убежище не только в Великобритании, но и в других странах – для этого вовсе не надо переплывать пролив на тесных и совсем не безопасных суднах, говорят власти.

В свою очередь, британское общество разошлось во мнении, как относиться к мигрантам. Одна часть приветствует их появление в стране, другая выступает категорически против. К примеру, в прошлом году в городе Дувр, который является одним из наиболее удобных мест для въезда в страну, прошли массовые протесты: противники и сторонники присутствия в стране нелегалов спорили между собой, выкрикивая противоречивые лозунги, такие как «Вернем страну себе», «Арест и депортация» и «Преодолейте страх», «Добро пожаловать, беженцы». Одни требовали от властей недопущения прибытия новых беженцев через пролив Па-де-Кале, на котором стоит город, другие призывали британцев прийти к берегу на встречу мигрантов, чтобы оказать им поддержку.

Что бы ни говорили представители обеих сторон, в контексте миграционной ситуации прежде всего надо учитывать тот факт, что доставка людей на переполненных лодках небезопасна, а организуют ее преступники, наживающиеся на нелегалах.

Процесс побега

Раньше пересечение Ла-Манша ночью на лодках и без фонарей сравнивали с попыткой перебежать оживленное шоссе без светофора. Но в связи с пандемией, закрытыми пляжами и «Брекзитом» крупных судов по проливу стало ходить намного меньше, поэтому шансы нелегалов добраться до Великобритании живыми резко возросли.

Путь от французского Кале до британского Дувра занимает около четырех часов. Пытающихся преодолеть этот маршрут ожидают три этапа: французские, нейтральные и британские территориальные воды. От того, куда нелегалы успеют доплыть до момента, когда их поймают, будет зависеть, в какой стране они окажутся.

В связи с тем, что нелегалы бегут через Францию, та еще в прошлом году попросила Великобританию увеличить бюджет на пограничный контроль до £30 млн. А министр внутренних дел Прити Пател даже ввела должность командующего по борьбе с нелегальной иммиграцией в Ла-Манше, которую отдала Дэну О’Махони, работавшему в морской разведке и Национальном агентстве по борьбе с преступностью. «Такой большой наплыв беженцев, который мы наблюдаем сейчас, вовсе неприемлем. В связи с этим мы будем принимать жесткие меры по прекращению такого рода нелегальной иммиграции», – заявил он.

Столь небывалые масштабы нелегальной иммиграции пугают даже консерваторов. «Ситуация выходит из-под контроля, нам нужны кардинальные решения и действия, даже если для их реализации потребуется нарушить международное право. Мы должны расставить собственные приоритеты», – сказал член парламента Ли Андерсон.

В свою очередь, премьер-министр Борис Джонсон призывает французов быть жестче с нелегалами и ловить их еще на своей территории. «Если этот путь закроется, то иммигранты не будут заезжать и в саму Францию», – отметил Джонсон.

Возрожденный лагерь

Лагерь для нелегальных мигрантов в Кале (Франция) был разрушен по решению властей в 2016 году. Тогда в нем проживало около 8 тыс. человек. Все они были перебазированы в другие города. Но из-за тягостных условий жизни и недостаточного соцобеспечения мигранты стали возвращаться в Кале… £40 в неделю

По данным Sky News, уже с начала 2021 года британскую границу со стороны пролива удалось пересечь 10 тыс. мигрантов. Большая часть беженцев не знает английского языка и не имеет специальных навыков, зато может получать пособие в размере около £40 еженедельно. Согласно действующему законодательству, помимо денег, нелегалам предоставляют жилье, а также медицинские и образовательные услуги.

Без контрабандистов

Напомним, что в марте правительство Великобритании опубликовало «Новый план миграции», согласно которому правила для беженцев серьезно ужесточились. Как отметило издание The Times, таким образом власти надеются снизить небывалый поток нелегалов.

В соответствии с этим документом нелегалы сразу по прибытии лишатся прав на получение еженедельного соцпособия в размере около £40. Они будут содержаться в центрах приема в «простом жилье». Однако при этом они все же смогут пользоваться бесплатной медициной.

Кардинально изменилось отношение к способу прибытия в Соединенное Королевство: нелегальное проникновение на территорию страны повлияет на предоставление убежища. И даже в случае положительного решения статус беженца будет постоянно пересматриваться. В свою очередь, прибывающие легальными маршрутами будут получать все льготы и права на пособия.

Прежде всего эти изменения, по словам представителей британского министерства внутренних дел, создадут условия для предоставления убежища тем, кто на самом деле в нем нуждается, а не просто может оплатить услуги контрабандистов.

Французский блок

От властей Великобритании ждут серьезных шагов на пути к решению проблемы нелегальной иммиграции. Одним из таких шагов стало решение о закрытии Ла-Манша «на французский замок». Таким образом государства надеются серьезно сократить приток беженцев.

Париж и Лондон договорились о том, что усилят контроль на берегах Франции, ограничивая тех, кто планирует оказаться на территории Соединенного Королевства, переплыв Ла-Манш. Как сообщило британское министерство внутренних дел, Франции будет выделена крупная сумма для усиления охраны с ее стороны.

Договор о выделении средств в размере более €62 млн, а также финансировании британцами новых лагерей для нелегалов во Франции был подписан на встрече министров двух стран – Жеральда Дарманена и Прити Пател. Французы согласились усилить береговую охрану, а кроме того, решено было обеспечить территорию дополнительными системами обнаружения и в два раза увеличить количество полицейских.

Ближе к осени, когда поток мигрантов, как правило, вырастает, справляться с проблемой будет гораздо сложнее. При этом ужесточение правил вовсе не останавливает беженцев. К слову, сейчас парламент рассматривает законопроект, согласно которому нелегалов может ожидать тюремное заключение сроком до четырех лет.

Кстати, несмотря на такую популярность Великобритании у мигрантов, заявлений с просьбой предоставить убежище в этой стране, по данным ВВС, до пандемии было в три раза меньше, чем во Франции. А в прошлом году, несмотря на резкий рост числа прибывающих малых судов, количество ходатайств о предоставлении убежища в Великобритании упало до 29 456 по сравнению с 93 475 заявлениями, поданными во Франции, и 121 955 – в Германии.

Контроль над нелегалами в Великобритании очень похож на американский: если человек попал в страну, то до момента, как его кто-то проверит, может пройти несколько лет. К тому же здесь легко адаптироваться и найти работу, особенно в азиатских и африканских диаспорах.

Ужесточение миграционного законодательства, по мнению ряда экспертов, мало пугает нелегалов – хотя бы потому, что многие о нем могут даже и не знать. Что касается оплаты работы лагерей во французском Кале, то тот факт, что Великобритания согласилась за них платить, вполне оправдан. Ведь жители лагерей – это те, кто попросту не смог перебраться через пролив на территорию Соединенного Королевства.