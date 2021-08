Миллионы британцев станут вегетарианцами

Цены на мясо сильно вырастут

Эксперты считают, что в следующие несколько десятилетий вкусовые привычки британцев заметно изменятся: миллионы людей перейдут на растительную пищу из-за роста цен на мясо, на которые влияют климатические изменения.

К середине века вегетарианские и веганские блюда могут войти в меню школ, университетов и ​​других учреждений. К этому времени многие сельхозугодья превратятся из пастбищ в леса и заповедники.

Эксперт по вопросам изменения климата из Университетского колледжа Лондона профессор Марк Маслин утверждает, что трансформация школьного меню поможет приучить детей любить более здоровую еду. Как следствие, это вынудит предприятия развивать производство вкусных продуктов на растительной основе.

Некоторые компании уже практикуют эту стратегию. UCL, Goldsmiths и Cambridge предприняли шаги по сокращению использования мяса или полному отказу от него.

На продовольственную систему приходится около 20% выбросов углерода в Великобритании. По оценкам Комитета по изменению климата (The Committee on Climate Changes), до пятой части сельскохозяйственных земель необходимо будет перепрофилировать под посадку деревьев и восстановление природы – только так можно добиться нулевых выбросов. Люди, в свою очередь, должны будут употреблять меньше мясных и молочных продуктов.

Рацион питания – это лишь одно из изменений, которые эксперты ожидают от современной Великобритании на пути к декарбонизации. Также на повестке дня больше езды на велосипеде, меньше полетов на самолетах и массовый переход на электромобили.