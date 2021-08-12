Правительство заказало дополнительные 35 млн вакцин Pfizer

Власти формируют резерв для бустерной кампании 2022 года

Великобритания активно готовится к противостоянию коронавирусной инфекции в следующем году. Уже размещен заказ у Pfizer на 35 млн дополнительных доз вакцины в рамках подготовки к кампании бустерных инъекций в 2022 году. Новые поставки будут проводиться на фоне повышения фармацевтической компанией цен, сообщает Evening Standard.

Pfizer на сегодня продает одну дозу за £22 (предыдущая цена была значительно меньше – £18). Производитель пользуется высоким спросом на свой продукт, чтобы извлечь максимальную прибыль.

Министерство здравоохранения и социальной защиты заявило, что не комментирует коммерческие поставки, но уверено, что их будет достаточно для поддержки потенциальных программ ревакцинации.

Эксперты утверждают, что третья прививка от коронавируса, вероятно, понадобится небольшому количеству людей и необходимость проведения массовой кампании сомнительна.

Профессор Адам Финн, член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), сказал, что процедура необходима людям со слабой иммунной системой. К ним относятся те британцы, у которых присутствует иммунодефицит или они лечились от рака, пережили пересадку костного мозга или других органов и другие подобные случаи.

ЕС недавно также подписал контракт с Pfizer на покупку 900 млн доз с возможностью приобретения аналогичного количества дополнительно.