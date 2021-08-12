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В Лондоне появилась «Львиная тропа»

В Лондоне появилась «Львиная тропа»
Фото:instagram.com/theartofldn

Британские города выступили за сохранение природы Африки

Несколько дней назад на площади Пиккадилли в центре лондонского Вест-Энда появилась группа скульптур львов. Аналогичные по содержанию арт-объекты обосновались в Бристоле и Эдинбурге. Так стартовала глобальная инициатива Tusk Lion Trail за сохранение животного мира Африки. Ее цель – помощь в защите популяции львов, которая за последние 25 лет сократилась почти на 50%.

В рамках акции было создано 47 статуй царя зверей – их разместили в разных локациях по всему миру. 27 статуй оказались в Лондоне. Авторами их дизайна стали стали актеры, музыканты и другие известные люди, в том числе гитарист Rolling Stones Ронни Вуд, фотохудожник Дэвид Ярроу, художники Джейк Чепмен, Гэвин Терк и Дэвид Макс, актеры Мэтью Хорн, Ноэль Филдинг и Джон Клиз. Изготовление каждой фигуры было оплачено спонсорами.

После завершения акции статуи будут проданы аукционным домом Bonhams. Собранные средства передадут проектам по сохранению львов и других вымирающих видов африканских животных.

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