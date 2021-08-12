Жесткое ограничение алкоголя за рулем в Шотландии не сработали

Аварий с участием пьяных водителей меньше не стало

Введение в Шотландии шесть лет назад более жестких ограничений на употребление спиртного за рулем не дало никакого эффекта. Почти двойное сокращение нормы алкоголя не уменьшило количество «пьяных» ДТП, говорят авторы научного исследования из университетов Бата и Эссекса.

Правила были ужесточены в декабре 2014 года: допустимые показатели были снижены с 80 до 50 мг чистого алкоголя на 100 мл крови, причем норматив был единым для всех, независимо от пола, возраста водителя и дорожных условий. Важно отметить, что в Шотландии сейчас действуют самые строгие ограничения на территории Великобритании: для Англии, Уэльса и Северной Ирландии допустимое содержание алкоголя осталось на уровне 80 мг на 100 мл крови.

Исследователи опубликовали свои выводы в Journal of Health Economics – в статье говорится, что изменение правил не приблизило правительство к цели сделать дороги безопаснее, сообщает Phys.org.

«Наши результаты показывают, что эффективность шотландской реформы и других подобных вмешательств в будущем должна сопровождаться другой государственной политикой, такой как постоянная работа полиции в наиболее напряженных точках и полная переоценка функционирования местной системы общественного транспорта», – заявил профессор Марко Франческони из Университета Эссекса.