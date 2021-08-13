600 британских военных отправятся в Афганистан

Задача – экстренно эвакуировать граждан Британии

МИД Великобритании рекомендовал британцам как можно скорее покинуть территорию Афганистана. Для организации максимально эффективной и быстрой эвакуации туда направят группу военных, в которую войдут около 600 человек. США анонсировали аналогичную миссию.

Минобороны Великобритании сообщает, что солдаты прибудут в место назначения уже в ближайшие дни.

«Я санкционировал развертывание дополнительного военного персонала для поддержки дипломатического присутствия в Кабуле, оказания помощи британским гражданам в выезде из страны и поддержки перемещения бывших афганских сотрудников, которые рисковали своей жизнью, служа вместе с нами», – заявил министр обороны Бен Уоллес.

Общая ситуация с безопасностью в Афганистане действительно становится критической. Талибы берут под свой контроль все больше новых территорий. У правительства довольно слабые шансы удержать положение под контролем.

Ситуация развернулась таким образом после решения президента США Джо Байдена о полном выводе американских войск.