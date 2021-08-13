Олимпийские близняшки-медалистки стали лучшими и в учебе

Юные гимнастки получили аттестаты с отличием

Бронзовые призеры Олимпиады Джессика и Дженнифер Гадировы добавили в свою копилку награды за успехи в учебе. 16-летние героини британской сборной по гимнастике узнали о блестящих результатах в Академии Эйлсбери-Вейл через две недели после возвращения из Японии.

Помимо аттестатов о среднем образовании (GCSE), сестры удостоились престижной премии Северного совета по дополнительному образованию (NCFE) в категории «Здоровье и спорт». Кроме этого, Совет по бизнесу и технологическому образованию (BTEC) наградил Джессику звездой отличия второго уровня.

Девушки планируют дальше изучать спорт и менеджмент в государственной школе. Также они продолжат заниматься любимым спортом и готовиться к чемпионату мира в Париже 2024 года.

Близнецы вошли в историю как первые с 1928 года женщины, завоевавшие олимпийскую медаль для сборной Великобритании в гимнастике.

«Это было бы невозможно без поддержки наших учителей и тренеров. Если бы нам приходилось пропускать школу из-за тренировок, они бы помогли наверстать упущенное», – сказала Джессика Гадирова.

«Обе девочки совмещали экстремальные требования подготовки к Олимпийским играм с задачей своего года – GCSE. В любой другой год для учеников это было бы сложно, но, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, близнецы продемонстрировали стойкость, на которую способны подростки», – заявил директор их школы в Бакингемшире Гэвин Гибсон.