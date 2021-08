У вакцинируемых AstraZeneca больше не возникает тромбозов

Препарат не дают британцам до 40 лет

Проведено масштабное исследование случаев тромбозов после вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca. Оно показало, что после ограничения возраста прививаемых не было выявлено ни одного случая образования тромбов. В соответствии с новыми правилами вакцину вводят только людям старше 40 лет.

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале The New England Journal of Medicine, сообщает агентство Reuters. «Мы не видели новых случаев в течение последних четырех недель или около того, и это было огромным облегчением», – заявила руководитель научной группы Сью Пейворд, гематолог-консультант.

В исследовании участвовали 294 пациента, находившихся в британских больницах с подозрением на вакцино-индуцированный тромбоз с тромбоцитопенией (VITT) в период с 22 марта по 6 июня. Все больные в возрасте от 18 до 79 лет были госпитализированы в течение 5–30 дней после получения первой дозы вакцины.

К концу исследования первую дозу вакцины AstraZeneca получили около 16 млн человек старше 50 лет и около 8 млн человек моложе 50 лет. Результаты показали, что частота VITT у людей в возрасте до 50 лет составила не менее 1 из 50 тыс. случаев, а в возрасте старше 50 лет – 1 из 100 тыс.

Вакцино-индуцированный тромбоз с тромбоцитопенией – нарушение свертывания крови, при котором сгустки крови (тромбы) образуются на фоне низкого уровня тромбоцитов. Это состояние – редкий побочный эффект вирусной векторной вакцины от COVID-19, производимой AstraZeneca. Проблема свертывания крови также считается редким побочным эффектом однокомпонентной вакцины Johnson&Johnson. AstraZeneca и Johnson&Johnson работают над тем, чтобы снизить риск такого осложнени.