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Парламентарии вернутся с каникул из-за афганского кризиса

Парламентарии вернутся с каникул из-за афганского кризиса
Фото:123rf.com

Боевики Талибана вошли в Кабул

Британский премьер планирует инициировать досрочное парламентское заседание, точная дата сейчас согласовывается. Тема экстренной встречи – кризис в Афганистане.

Кабул уже находится под контролем талибов. Действующий президент страны Ашраф Гани покинул столицу, вылетев в Узбекистан.

При поддержке военных Великобритания и США начали экстренную эвакуацию своих граждан, в том числе работников дипломатических миссий. Вывоз британцев контролирует посол сэр Лори Бристоу, находящийся на территории республики, сообщает The Telegraph со ссылкой на собственные источники в правительстве.

Парламентская оппозиция полностью согласна с тем, что ситуация безотлагательная и требует скорейшего рассмотрения. «Нам нужно созвать парламент: правительство должно проинформировать депутатов о том, как оно планирует работать с союзниками, чтобы избежать гуманитарного кризиса и возвращения к тем временам, когда Афганистан был базой для экстремистов, угрожавших нашим интересам, ценностям и национальной безопасности», – заявил лидер лейбористов сэр Кир Стармер.

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