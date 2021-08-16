﻿﻿﻿﻿﻿

Шотландия призвала Британию принять афганских беженцев

Шотландия призвала Британию принять афганских беженцев
Фото:flickr.com/scottcampbellphotography

Им нужно помочь, как раньше помогали сирийцам

Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство готово принять участие в судьбе пострадавших от войны в Афганистане, и обратилась к властям Великобритании, чтобы те также рассмотрели этот вопрос на национальном уровне.

Первый министр Шотландии особо отметила действия Канады, которая официально заявила, что поможет переселить 20 тыс. афганцев, находящихся под угрозой агрессии со стороны исламистской группировки. «Я надеюсь, что правительство Великобритании сделает то же самое и предложит как можно больше мест для убежища уязвимым афганцам. Как и в случае с сирийскими беженцами, кабинет министров Шотландии готов сыграть свою роль в полной мере и сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто оказался в опасности в результате ужасающей ситуации, которая разворачивается в настоящее время», – написала на своей странице в «Твиттере» Никола Стерджен.

Ситуация в Афганистане крайне напряженная, и большое количество граждан стремится покинуть территорию государства. Однако для этого им необходимо иметь определенный статус в стране, куда они хотят выехать. Этот вопрос должен быть рассмотрен и урегулирован властями принимающей стороны.

profile-sample2
Шотландия призвала Британию принять афганских беженцев
16-08-2021
profile-sample2
Парламентарии вернутся с каникул из-за афганского кризиса
16-08-2021
profile-sample2
Олимпийские близняшки-медалистки стали лучшими и в учебе
13-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.