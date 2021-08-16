Шотландия призвала Британию принять афганских беженцев

Им нужно помочь, как раньше помогали сирийцам

Никола Стерджен заявила, что шотландское правительство готово принять участие в судьбе пострадавших от войны в Афганистане, и обратилась к властям Великобритании, чтобы те также рассмотрели этот вопрос на национальном уровне.

Первый министр Шотландии особо отметила действия Канады, которая официально заявила, что поможет переселить 20 тыс. афганцев, находящихся под угрозой агрессии со стороны исламистской группировки. «Я надеюсь, что правительство Великобритании сделает то же самое и предложит как можно больше мест для убежища уязвимым афганцам. Как и в случае с сирийскими беженцами, кабинет министров Шотландии готов сыграть свою роль в полной мере и сделать все возможное, чтобы помочь тем, кто оказался в опасности в результате ужасающей ситуации, которая разворачивается в настоящее время», – написала на своей странице в «Твиттере» Никола Стерджен.

Ситуация в Афганистане крайне напряженная, и большое количество граждан стремится покинуть территорию государства. Однако для этого им необходимо иметь определенный статус в стране, куда они хотят выехать. Этот вопрос должен быть рассмотрен и урегулирован властями принимающей стороны.