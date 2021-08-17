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Новый мурал Бэнкси испортили белой краской

Новый мурал Бэнкси испортили белой краской
Фото:twitter.com/EastSuffolk

Вандал пойман на месте преступления

Злоумышленник уничтожил одну из последних работ Бэнкси: рисунок с изображением крысы в шезлонге на бетонной стене у пляжа был грубо замазан белой краской. Инцидент произошел в Саффолке через неделю после появления арт-объекта.

В местном муниципалитете заявили, что вандал был пойман прямо на месте преступления. Городские власти рассчитывают восстановить небольшой мурал с помощью профессиональных реставраторов, сообщает издание Metro.

Бэнкси путешествовал по графству Лоустофт, где нарисовал целую группу стрит-артов. Об этом он рассказал в ролике на своей странице в «Инстаграме», озаглавив его «Великолепный британский отдых». В клипе можно увидеть, как художник работает над творениями в толстовке с капюшоном, чтобы скрыть свою личность.

«Появление этих работ стало для нас приятной неожиданностью и, естественно, для нас было потрясением, что кто-то повёл себя так эгоистично и бессмысленно. Мы очень благодарны местным жителям, которые гордятся этими произведениями искусствами, за огромную добрую волю, но мы бы любезно попросили людей не пытаться самостоятельно ремонтировать работы, а оставить это профессиональным реставраторам», – подчеркнул Представитель Совета Восточного Саффолка.

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