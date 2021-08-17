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В Британии хотят запретить телефоны в классах

В Британии хотят запретить телефоны в классах
Фото:123rf.com

Школы и колледжи против

Руководители учебных заведений раскритиковали планы правительства запретить использование мобильных телефонов во время уроков. Они считают, что такие ограничения устарели. Устанавливать правила должна каждая отдельная школа – индивидуально, с учетом своей специфики.

Представители образовательных учреждений утверждают, что и без законодательных изменений контролируют ситуацию. Более того, нововведения могут навредить – к примеру, некоторые учащиеся ухаживают за престарелыми или болеющими родственниками, и строгий подход может ухудшить ситуацию для их семей. Также доступ к телефону является важной мерой безопасности для детей, находящихся в системе опеки, сообщает The Guardian.

«Руководители школ и колледжей слегка озадачены зацикленностью чиновников образования на запрете мобильных телефонов в классах, потому что уже много лет занимаются практическими аспектами этого вопроса… Мы по-прежнему считаем, что в учебных заведениях есть действенные, проверенные временем правила, и принимать решения лучше им самим», – заявила директор по политике Ассоциации руководителей школ и колледжей (ASCL) Джули Маккалох.

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