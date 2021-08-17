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В Британии запустят комбинированную вакцину

В Британии запустят комбинированную вакцину
Фото:123rf.com

Она защитит от COVID-19 и гриппа

Британские фармацевты работают над созданием единого препарата от коронавируса и сезонного гриппа – предполагается, что это поможет ускорить программу ревакцинации. Препарат будут производить на новой мегафабрике, которая откроется в ближайшие месяцы.

Инновационный центр производства вакцин (VMIC) получил £200 млн государственного финансирования на строительство при общем бюджете £215 млн. В организации рассчитывают, что их продукция понадобится в прививочной кампании 2022 года, поскольку уже сейчас сформирован крупный резерв препаратов.

Цель VMIC – изготовить 70 млн доз вакцины в течение 4–5 месяцев, и поэтому идут активные поиски вариантов по производству многоцелевых прививок. «Вариант сделать только один укол будет значительно удобнее, в том числе и в плане экономии времени. Мы, как разработчики и производители вакцин, приложим для этого усилия. Допустим, нам нужно сделать сезонные прививки и от гриппа, и от COVID-19 – если мы сможем собрать их в единый препарат, очевидно, что это будет намного эффективнее», – заявил исполнительный директор VMIC Мэттью Дюшарса.

Ожидается, что уязвимым категориям граждан будут регулярно предоставлять бустерную вакцину от COVID-19, чтобы помочь им бороться с ослаблением иммунитета и новыми штаммами инфекции.

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