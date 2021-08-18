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Билеты на поезд подорожают максимально за 10 лет

Билеты на поезд подорожают максимально за 10 лет
Фото:123rf.com

Планируется рост на 4,8% в 2022 году

Ожидается самое большое увеличение стоимости проезда на железной дороге за последнее десятилетие. Удорожание билетов может составить почти 5%, если не вмешается государственный регулятор.

Ряд общественных организаций и инициативных групп призывает заморозить действующие тарифы, чтобы облегчить реализацию климатической стратегии «нулевых выбросов». С этой точки зрения выгодно стимулировать максимальное число британцев пользоваться поездами, которые производят намного меньше выбросов CO2, чем автомобильный транспорт.

Обычно стоимость билетов меняется один раз в год, в зависимости от показателя индекса розничных цен (RPI) за июль. Однако окончательное решение в отношении почти половины действующих тарифов принимает правительство, при этом корректировка стоимости происходит начиная с января. Госрегулирование касается абонементов на большинство пригородных маршрутов и некоторые дальние поездки туда и обратно в непиковые часы, а также билетов на междугородние поездки в любое время, сообщает Independent.

В министерстве транспорта не подтверждают возможный рост тарифов. Ведомство заявляет, что решение пока не принято, и рассматривается много различных вариантов развития ситуации.

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