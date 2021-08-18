Британия заморозила программу стипендий афганским студентам

Причина – приход к власти талибов

35 одаренных молодых людей из Афганистана не смогут поступить в университеты Великобритании, несмотря на победу в конкурсе. Программа стипендий Chevening от МИДа помогала таким студентам получить степень магистра. Но в этом году посольство сообщило претендентам, что не сможет вовремя оформить необходимые документы. Виной этому кризис в Афганистане, связанный с приходом к власти талибов.

Проект приостановлен по меньшей мере на один год. Его дальнейшая реализация будет зависеть от политической и гуманитарной ситуации перед началом следующего учебного цикла.

«Я вижу пропасть между правительством и людьми, (британские) власти должны были стать мостом, но оказались бетонной стеной… Мы все в опасности. Талибы нацелены на тех, кто смотрит в будущее и хочет развития Афганистана», – выразил свое разочарование позицией Британии 35-летний афганец Зафари, служащий ООН в Кабуле.

Молодые таланты находятся в отчаянном положении и просят у официального Лондона помощи в оформлении документов для получения виз. Однако в ближайшее время это вряд ли будет возможно, так как дипломаты эвакуируются из Кабула.