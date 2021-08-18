В правительстве обсуждают прием 20 тыс. беженцев из Афганистана

За двадцать лет отказ получили 32 тыс. человек

До 20 тыс. афганцев смогут получить убежище в Великобритании по новой программе, которую сейчас разрабатывают в Лондоне. Ее реализация рассчитана на несколько лет, и в первый год планируется переселить около 5 тыс. человек. Приоритет получат женщины, религиозные меньшинства и другие представители группы максимального риска.

В британском правительстве и обществе в целом эта инициатива вызвала оживленные обсуждения. Многие общественные и гуманитарные организации призывают увеличить масштаб помощи и дать приют еще большему числу уязвимых на родине афганцев.

Министр внутренних дел Прити Пател, в свою очередь, возглавляет лагерь скептиков усиления программы. Она утверждает, что Британия не в состоянии принять сразу 20 тыс. человек или больше. Чиновница призывает сплотиться для решения этой проблемы всему международному сообществу. «Ни одна страна не может сделать это в одиночку. Мы должны работать вместе», – с такими словами обратилась Пател к правительствам стран-партнеров.

Также министр подчеркнула, что ее ведомство будет четко различать легальных беженцев и тех, кто попадает в Великобританию по незаконным маршрутам при помощи преступных сообществ. Вторых ожидают проблемы с правоохранителями.

За последние двадцать лет с начала военной операции в Афганистане в британскую дипмиссию от граждан Афганистана было подано 65 тыс. заявок на предоставление убежища. Более 32 тыс. из них были отклонены. В 2021 году отказ получили уже 76 человек, в том числе 10 женщин и девочка, сообщает Open Democracy.