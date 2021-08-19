Эвакуация британцев из Афганистана под угрозой срыва

В ближайшие дни войска США могут покинуть аэропорт Кабула

Операция по вывозу британцев и местных беженцев с афганской территории может быть прервана досрочно.

Высока вероятность, что американские военные покинут международный аэропорт Кабула в течение следующих нескольких суток. Это поставит воздушный канал перевозок под угрозу закрытия, и тысячи людей останутся в серьезной опасности.

Источники The Guardian в британском правительстве сообщают, что если 6 тыс. солдат из контингента США прекратят обеспечивать безопасность аэродрома, Британия не сможет продолжать эвакуацию. Кроме того, у официального Лондона нет прямых контактов с талибами по оперативным вопросам. Этот факт еще больше усложняет ситуацию.

Несмотря на всю неоднозначность сложившегося положения, власти Великобритании не исключают возможности признания «Талибана» в перспективе – уже звучат осторожные заявления об этом на самом верху. «Мы будем судить об этом режиме, когда увидим, какой путь они выбрали и что они делают, а не что говорят», – сказал премьер-министр Борис Джонсон на встрече с парламентариями.

Также с оптимизмом смотрит на новый режим начштаба британских вооруженных сил генерал сэр Ник Картер, считающий, что «Талибан» хочет видеть Афганистан интегрированным в мировое сообщество.