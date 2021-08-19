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Глава МИД Британии сорвал операцию по спасению афганских переводчиков

Глава МИД Британии сорвал операцию по спасению афганских переводчиков
Фото:twitter.com/DominicRaab

Он отказался прервать отпуск для переговоров

Министра иностранных дел Доминика Рааба остро критикуют, призывая его подать в отставку. Перед вторжением талибов в Кабул он отказался прервать семейный отпуск на Крите для переговоров ради спасения людей, работавших в качестве переводчиков с британскими военными.

Со ссылкой на собственные источники Daily Mail сообщила, что за два дня до захвата столицы высокопоставленные чиновники из правительства попросили Рааба позвонить министру иностранных дел Афганистана Ханифу Атмару с просьбой о помощи в эвакуации обозначенных сотрудников. Он перенаправил решение этого вопроса на своего заместителя, лорда Голдсмита. В результате переговоры были отклонены афганской стороной из-за несоответствия в статусе переговорщиков.

Многие из переводчиков до сих пор остаются в Кабуле. Они не могут добраться до аэродрома, потому что боятся пересекать контрольно-пропускные пункты талибов.

Британский МИД на фоне нарастающей волны призывов к увольнению пытается оправдать своего шефа. «Министр иностранных дел был занят рядом других звонков, а этот был передан другому министру», – объяснили в ведомстве несостоявшийся контакт с главой афганской дипломатии.

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