К Mastercard подан крупнейший иск

46 млн клиентов требуют компенсацию в размере £14 млрд

Прошение снять с рассмотрения претензии к Mastercard отклонено Апелляционным судом по вопросам конкуренции (CAT). Это дело станет первым в своем роде в Великобритании.

В основе иска лежит требование большой группы граждан, чтобы платежная система компенсировала им завышенные комиссии по платежам. Ответчик использовал монопольное положение на рынке, что напрямую нарушило закон ЕС о конкуренции. Зафиксированные злоупотребления продолжались 16 лет – с 1992 по 2008 год.

Интересы пострадавших уже много лет представляет бывший финансовый омбудсмен Уолтер Меррикс. Изначально он хлопотал за почти 60 млн клиентов Mastercard, но суд отказался признавать претензии умерших. В результате число истцов сократилось почти на треть и составило около 46 млн – это почти все взрослое население Великобритании. Сумма требования огромна – £14 млрд, при этом из расчета на одного человека компенсация составит £300.

Дата судебного разбирательства пока не определена, сообщает The Telegraph.

«Постановление суда знаменует начало эры групповых исков, защищающих интересы потребителя, и это поможет привлечь к ответственности крупный бизнес в действительно важных областях», – заявил Уолтер Меррикс.