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Третья доза прививки от COVID-19 не будет массовой

Третья доза прививки от COVID-19 не будет массовой
Фото:123rf.com

В сентябре ревакцинацию начнут только для группы риска

Кампания бустерных инъекций в рамках ревакцинации от COVID-19 не будет носить массового характера. Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI) не нашел достаточно оснований для экстренных мер и отвел больше времени на исследования.

Третью прививку пока будут делать исключительно тем группам граждан, которые наиболее восприимчивы к вирусной инфекции и подвержены риску серьезных осложнения. Предыдущий план был разработан NHS в начале лета, но он, видимо, перестал быть актуальным.

Ситуация вызывает вопросы у общественности, и эксперты и правительственные чиновники, передает Metro, охотно дают комментарии. Так, министр здравоохранения Саджид Джавид дает следующую оценку: «У нас будет программа ревакцинации, она начнется где-то в сентябре… Я не могу назвать точную дату, потому что до начала нам нужно получить окончательные рекомендации от группы экспертов, независимых научных и медицинских консультантов». Профессор Финн, член Объединенного комитета по вакцинации и иммунизации (JCVI), заявил BBC Radio 4: «Нам нужно больше доказательств, перед тем как принять твердое решение по старту более широкой программы».

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