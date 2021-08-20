В Британии одобрено первое лекарство от COVID-19

Министр здравоохранения надеется, что в NHS его получат как можно скорее

Первый препарат против COVID-19 – Ronapreve – получил рекомендации по применению от государственного регулятора. Препарат способен лечить симптомы острой инфекции, предотвращать болезнь и снижать вероятность госпитализации. Он создан на основе искусственных антител.

Эффективность медикамента подтвердили результаты клинических испытаний, проверенных Агентством по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Ronapreve вводится путем инъекции или инфузии и действует на слизистую оболочку дыхательной системы. Там препарат плотно связывается с вирусом и не дает ему получить доступ к клеткам. Разработчиками выступили фармацевтические компании Regeneron и Roche.

«Ronapreve является первым в своем роде средством для лечения COVID-19. Мы убедились, что это лечение безопасно и эффективно, после тщательной оценки данных опытными учеными и клиницистами», – заявила изданию Evening Standard доктор Саманта Аткинсон, временно исполняющая обязанности директора MHRA по качеству и доступу.

Не скрывают оптимизма по поводу достижения фармацевтов и в британском правительстве. «Это фантастическая новость от независимого регулятора лекарственных средств. Она означает, что Великобритания одобрила свой первый терапевтический препарат, разработанный специально для борьбы с COVID-19. Сейчас мы работаем с NHS и опытными клиницистами, чтобы гарантировать, что это лечение станет доступно для пациентов как можно скорее», – прокомментировал ситуацию глава министерства здравоохранения Саджид Джавид.