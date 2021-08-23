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Британцы запрещают NHS делиться их личными данными

Британцы запрещают NHS делиться их личными данными
Фото:123rf.com

1,4 млн человек отказались от плана правительства

Граждане Великобритании против обмена персональной информацией между NHS и частными компаниями, предлагаемого властями. Внедрение новых правил приостановлено на неопределенный срок. Запланированы дополнительные консультации по этому вопросу.

По первоначальному плану исследовательские организации должны были получить доступ к данным о состоянии здоровья всех пациентов семейных врачей. Личные сведения предполагалось удалять лишь частично. Как сообщило издание The Guardian, схема значительно расширяла существующие механизмы обмена данными GP.

Инициатива стартовала в мае текущего года без широкой общественной огласки. Руководителям медучреждений выделили только шесть недель на сбор данных по отказам от процедуры. Позже крайний срок был перенесен на сентябрь.

Летом началась масштабная онлайн-кампания, инициаторы которой призывали людей отказаться от участия в программе обмена личными данными. В мае 107 429 человек запретили передавать свои данные, еще 1 275 153 британца последовали их примеру в июне.

Причина протестов – сомнения в надежности мер, обеспечивающих конфиденциальность. NHS Digital заявила, что серьезно относится к этому вопросу и будет искать новые пути для реализации программы.

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