Королева хочет сохранить принцу Эндрю почетное воинское звание

В подшефном ему полку это считают неуместным

Герцог Йоркский рискует утратить звание полковника гренадерской гвардии: высокопоставленные чиновники министерства обороны считают, что принц Эндрю после череды скандалов должен покинуть полк. Королева, как сообщает со ссылкой на собственные источники The Sunday Times, дала понять, что ее сыну следует остаться на посту.

Эндрю получил назначение в 2017 году. Тогда его отец принц Филипп отказался от некоторых королевских обязанностей в пользу среднего сына и других членов семьи. Вскоре после этого герцог Йоркский также отошел от исполнения государственных функций, но почетного воинского звания не лишился.

Этот факт вызывает недовольство у представителей британской армии. Судебный процесс против принца в Нью-Йорке особенно обострил ситуацию. Напомним, его обвиняют в изнасиловании Вирджинии Джуффре, которой на тот момент еще не было 18 лет. Эндрю категорически отрицает свою вину, однако его репутация небезупречна: он уже попадал в скандальные ситуации и его уличали в связях с неоднозначными личностями.

«Как на должности может быть полковник, который не выполняет свою роль? Он был хорошим командиром, когда реально занимал свой пост. Но в полку считают, что оставаться дальше он не должен», – заявляют инсайдеры в военном ведомстве.