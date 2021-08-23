Ученые хотят уменьшить дозировку для бустерных вакцин

Благодаря этому развивающиеся страны смогут сделать больше прививок

Британские исследователи изучают эффективность уменьшенных доз препарата при ревакцинации, чтобы оценить возможность сэкономить на прививках. Страны, наименее обеспеченные медикаментами, смогут получить излишки вакцин по специальным программам. Сохранение высокого уровня защиты от вируса – обязательное условие реализации проекта.

Перспективы сокращения объема бустерных уколов изучают в рамках исследования Cov-Boost на базе университетской больницы Саутгемптона. Работа финансируется из государственных фондов. В центре внимания ученых – безопасность и побочные эффекты различных доз. Возможно, меньшее количество вакцины сможет усилить иммунный ответ при одновременном снижении риска побочных эффектов. Различные препараты также могут вести себя по-разному. Практика снижения дозировки для прививок широко использовалась ранее, с вакцинами от других заболеваний, когда возникала нехватка препаратов.

По данным The Guardian, изысканиями уже заинтересовались в Объединенном комитете по вакцинации и иммунизации (JCVI), который консультирует правительство Великобритании. «Великобритания содействует глобальному восстановлению после пандемии COVID-19 и улучшению доступа к вакцинам. Мы пожертвуем 100 млн избыточных доз в течение следующего года», – заявил представитель британского министерства здравоохранения.