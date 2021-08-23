Вакцину Moderna одобрили для британских детей

Ей будут прививать подростков от 12 до 17 лет

Новых побочных эффектов в процессе испытаний вакцины выявлено не было. По данным правительственного портала GOV.UK, у подростков проявляются те же легкие и средней тяжести нежелательные последствия прививки, что и у людей более старшей возрастной группы.

С 23 июля 2021 года препарат Moderna был допущен к использованию на территории ЕС и Северной Ирландии. Для Англии, Уэльса и Шотландии соответствующее разрешение выдало Агентство по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA) – в соответствии с процедурой признания решений Европейской комиссии (ЕК).

Иммунитет у подростков должен быть выработан до того, как ученики вернутся в школы, поэтому власти планируют закончить первый этап вакцинации подростков до начала учебного года.

«В Великобритании действует комплексная стратегия надзора за безопасностью, которая обеспечивает мониторинг всех одобренных в стране препаратов против COVID-19, в том числе и охватывающие возрастную группу от 12 до 17 лет», – заявила исполнительный директор MHRA доктор Джун Рейн.