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10 тыс. человек примут участие в исследовании по изучению аутизма

10 тыс. человек примут участие в исследовании по изучению аутизма
Фото:123rf.com

Это крупнейший подобный проект в истории Великобритании

В Великобритании стартует масштабный научный проект по изучению аутизма – Spectrum 10K. Исследование будет проводиться на базе Кембриджского университета, также в нем будут задействованы 27 специализированных центров NHS по всей стране. Ученые планируют найти ответ на вопрос, что влияет на тяжесть состояния и наличие или отсутствие сопутствующих заболеваний и психических расстройств у людей, страдающих аутизмом.

Чтобы принять участие в исследовании, необходимо заполнить онлайн-анкету и отправить образец ДНК (слюну) по почте. Анализ данных поможет понять, какую роль играют генетические факторы и окружающая среда. Участники дают согласие предоставить свои медицинские записи и по желанию могут пригласить в проект своих биологических родственников.

Несмотря на то что на данный момент в Великобритании зарегистрировано около 700 тыс. человек с диагнозом «аутизм», до сих пор остается неясным, почему возникает это заболевание и какие факторы влияют на тяжесть его течения.

Проект уже вызвал отклик – в частности, его поддерживают такие знаменитости, как комик Пэдди Мак-Гиннесс, отец троих детей-аутистов, и натуралист Крис Пакхэм, сам страдающий этим заболеванием.

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