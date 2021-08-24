Ход королевы: выпады Гарри и Меган без ответа не останутся

Идут юридические консультации с экспертами

Королева не намерена больше терпеть недружелюбные высказывания со стороны принца Гарри и Меган Маркл и обратилась к юристам. Для консультаций были привлечены лучшие эксперты, специализирующиеся на делах о клевете и нарушении конфиденциальности. Сейчас команда активно готовится к противостоянию возможным новым атакам.

Книга принца, выход которой анонсирован в 2022 году, вызвала большой ажиотаж: Гарри пообещал прессе точные и правдивые мемуары. Скорее всего, это и стало отправной точкой для подготовки Букингемского дворца к ответной реакции. Королевские адвокаты, вероятно, выйдут на контакт с издателями книги и предупредят их о юридических последствиях и неизбежных судебных разбирательствах.

Издание Sun цитирует свой источник при дворе: «Сигнал сверху означает: «Достаточно!» Есть предел терпению королевы и семьи, и это заставляет их реагировать. Гарри и Меган призовут к ответу, и они поймут, что новые атаки недопустимы».

Ни одна из сторон, несмотря на запросы СМИ, не комментирует ситуацию.