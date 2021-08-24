Visa купила NFT-токен за £110 000

Покупка – уникальная картинка из коллекции в 10 000 единиц

Платежная система Visa приобрела NFT в качестве еще одного артефакта в свою богатую коллекцию. Покупка токена должна символизировать новую главу в цифровой коммерции, считают в компании.

Приобретение представляет собой уникальное цифровое изображение CryptoPunk №7610. Число обозначает порядковый номер картинки в коллекции, которая в общем насчитывает 10 000 единиц.

Покупка была оформлена при помощи американского криптовалютного банка Anchorage, который также обеспечит ее хранение.

«За последние 60 лет Visa собрала коллекцию исторических бизнес-артефактов – от первых бумажных кредитных карт до прообраза платежного терминала. Сегодня мы вступаем в новую эру NFT-коммерции, и Visa приветствует CryptoPunk №7610 в нашей коллекции», – сообщила компания на своей странице в «Твиттере».

NFT, или невзаимозаменяемые токены, – сертификаты, аналогичные криптовалютам, и хранятся в тех же реестрах блокчейна. Однако монеты взаимозаменяемые и дробные (могут разбиваться на части до 0,001 и далее), а NFT, в отличие от них, неделимы.

«Мы думаем, что NFT будут играть важную роль в будущем розничной торговли, социальных сетей, развлечений и коммерции. Чтобы помочь нашим клиентам и партнерам участвовать, нам нужно из первых рук узнать требования к инфраструктуре, необходимые для того, чтобы глобальный бренд мог покупать, хранить и использовать токены», – заявили в Visa.