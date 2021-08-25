ООН: в сентябре в Афганистане закончится продовольствие

Причины – смена власти и наступившая засуха

В Афганистане нарастает продовольственный кризис, запасы еды могут истощиться уже в сентябре. Среди главных причин – разрушение действующей политической системы и вторая за последние три года засуха. Международные гуманитарные организации призывают мировое сообщество оказать Афганистану срочную помощь.

По информации издания The Guardian, ситуацию усугубляют ограничения в аэропорту Кабула. Из-за них не дошли до адресатов предметы первой помощи, в том числе хирургическое оборудование и комплекты для лечения тяжелого недоедания.

Мировая продовольственная программа (WFP) доставляет еду автомобильным транспортом. Сейчас поставки осуществляются по четырем маршрутам, но с наступлением зимы и это станет проблемным. Половина всех грузов поступает через Узбекистан, существенные объемы везут из Пакистана и Туркменистана.

«Сейчас у нас в стране 20 000 тонн продовольствия, в пути еще 7 000. Но нужно еще 54 000 тонн продуктов, чтобы поддержать афганский народ до конца декабря. К сентябрю у нас может закончиться еда», – заявил заместитель директора WFP по Афганистану Эндрю Паттерсон.

Почти 18,5 млн человек – половина всего населения – ожидают помощи, и наступившая засуха только ухудшит положение.

В начале 2021 года треть населения Афганистана столкнулась с нехваткой продовольствия, а половина всех детей в возрасте до пяти лет недоедала.