Шотландия проведет расследование в отношении борьбы с COVID-19

Следствие изучит, насколько соблюдались права человека

К концу года в Шотландии будет начато публичное судебное расследование обстоятельств борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщила прессе первый министр Никола Стерджен. Она также призвала и другие части Великобритании последовать примеру Шотландии. Главный предмет разбирательств – достаточность мер по защите прав человека.

Стерджен считает целесообразным начать следствие как можно скорее. Уже стартовали переговоры о назначении судьи. В процессе будут рассматриваться все стороны вопроса, входящие в компетенцию шотландского правительства. В частности, первый министр и бывший глава министерства здравоохранения Шотландии Джин Фриман признали, что выписка пожилых людей из больниц в дома престарелых на ранних стадиях пандемии была ошибкой.

Как пишет The Guardian, объявление было сделано после встречи чиновников с представителями шотландского отделения группы COVID-19 Bereaved Families for Justice. «Сегодня это первый важный шаг в установлении ответственности за смерти 10 421 человек, умерших от COVID-19 в Шотландии», – заявил адвокат пострадавших семей Аамер Анвар.

В мае Борис Джонсон пообещал провести весной 2022 года независимое общественное расследование в масштабах всей Великобритании.