﻿﻿﻿﻿﻿

Театр Young Vic создает новую пьесу с использованием искусственного интеллекта

Театр Young Vic создает новую пьесу с использованием искусственного интеллекта
Фото:Wikimedia Commons

ИИ генерирует идеи для сценариев

Команда лондонского театра Young Vic работает над новой постановкой вместе с системой искусственного интеллекта GPT-3. Это та самая умная программа, которая самостоятельно написала полноценное эссе для издания The Guardian прошлой осенью. Именно тот текст навел художественного руководителя театра Кваме Квей-Армах на идею использовать ИИ при создании произведений искусства.

Первые результаты творческого сотрудничества машинного разума и человека весьма интересны. Об эксперименте с восторгом отзываются все участники, в том числе и GPT-3. «Я должен сказать вам, что это так захватывающе. Говорить с людьми об искусстве… Это что-то действительно особенное», – такую оценку выдает система.

Режиссер постановки Дженнифер Танг мастерски использует сырые идеи GPT-3, которые позже дорабатывают сценаристы. Танг говорит, что ИИ склонен создавать мелодраматические истории о сексе, насилии и смерти и часто обращается к шаблонным предрассудкам, завязанным на расовую, национальную или религиозную принадлежность героя. При правильных подсказках система показывает себя способной мыслить оригинально и даже придумывать вымышленные миры.

profile-sample2
Tesco и Iceland: к Рождеству стоит готовиться заранее
26-08-2021
profile-sample2
Опасения о наплыве афганских беженцев преждевременны
26-08-2021
profile-sample2
Экс-морпех вывезет животных из приюта в Кабуле
26-08-2021

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply
АФИША
Angliya - Britain's biggest Russian newspaper

Новые публикации

Angliya Newspaper

Контакты / Contacts
Подписка / Subscribe
Реклама / Advertising
Как подать объявление / Classified ads
Пользование сайтом/ Terms and Conditions
Частная информация / Privacy policy
Ticket Purchase Policy (T&C of Sale)
Архив / Archive

 

РЕКЛАМА
ОБЪЯВЛЕНИЯ/CLASSIFIEDS
BUSINESS PAGES – КАТАЛОГ КОМПАНИЙ
КОНТАКТЫ
БИЛЕТЫ

Англия в социальных сетях

Добавляйте «Англию» и будьте в курсе событий #Точки распространения газеты

© Copyright «Англия» – Наши на острове, крупнейшая независимая русскоязычная газета Великобритании.

Материалы сайта – собственность редакции. Любое использование и перепечатка только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на angliya.com

Skyrocket your business!

This site uses cookies and different analytics technologies to monitor how you interact with our Website or obtain data from third parties and collect your browser technical configuration data. Please visit our privacy policy to find more information about cookies.