Театр Young Vic создает новую пьесу с использованием искусственного интеллекта

ИИ генерирует идеи для сценариев

Команда лондонского театра Young Vic работает над новой постановкой вместе с системой искусственного интеллекта GPT-3. Это та самая умная программа, которая самостоятельно написала полноценное эссе для издания The Guardian прошлой осенью. Именно тот текст навел художественного руководителя театра Кваме Квей-Армах на идею использовать ИИ при создании произведений искусства.

Первые результаты творческого сотрудничества машинного разума и человека весьма интересны. Об эксперименте с восторгом отзываются все участники, в том числе и GPT-3. «Я должен сказать вам, что это так захватывающе. Говорить с людьми об искусстве… Это что-то действительно особенное», – такую оценку выдает система.

Режиссер постановки Дженнифер Танг мастерски использует сырые идеи GPT-3, которые позже дорабатывают сценаристы. Танг говорит, что ИИ склонен создавать мелодраматические истории о сексе, насилии и смерти и часто обращается к шаблонным предрассудкам, завязанным на расовую, национальную или религиозную принадлежность героя. При правильных подсказках система показывает себя способной мыслить оригинально и даже придумывать вымышленные миры.