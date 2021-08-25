У Правительства до сих пор нет точных требований по проведению концертов

Нет определенности с паспортами вакцинации

С конца сентября в Великобритании должен заработать новый режим посещения массовых мероприятий. Его еще в июле анонсировал Борис Джонсон. Чтобы попасть в зал, потребуется подтверждение получения двух доз вакцины. Кроме того, планировалось ввести страховку концертов на случай их отмены из-за антиковидных ограничительных мер.

Несмотря на возвращение концертов и фестивалей с июля, индустрия живой музыки остается в неопределенности. Правительственные новации уже скоро начнут внедряться, но от чиновников не поступает никаких разъяснений. Детали плана и его правил неизвестны участникам рынка и это вызывает критику с их стороны.

По данным издания The Telegraph, произошла утечка письма от имени министра здравоохранения Саджида Джавида, где он пишет, что окончательного политического решения по этому вопросу еще не принято.

Операторы рынка шоу-бизнеса не скрывают своего скепсиса по отношению к заявленным нововведениям.

«Вопреки распространенному мнению, большая часть нашего рынка и сотрудников не приемлет принуждения к вакцинации. Персонал сокращается, и сегодня в свете надвигающихся ограничений появляются нелегальные мероприятия», – заявил исполнительный директор ассоциации Night Time Industries Association Майкл Килл.

В Великобритании почти 77% взрослого населения получили две вакцины. Исследование Music Venue Trust показало, что к концу сентября 91,6% любителей живой музыки будут привиты.