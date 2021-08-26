Экс-морпех вывезет животных из приюта в Кабуле

200 кошек и собак переедут в Британию

Руководителю благотворительного приюта для животных Nowzad разрешили вывести из Афганистана 69 сотрудников и 200 питомцев. Эвакуацию одобрил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Бывший морской пехотинец Пол «Пен» Фартинг планирует покинуть Кабул на чартерном рейсе, оплаченном за собственные средства. По сообщениям Sky News, он зафрахтовал самолет за 500 000 долларов. В прессе эту миссию называют «Операция Ковчег».

Необходимые разрешения были получены после нескольких дней бумажной волокиты.

Бен Уоллес заявил прессе, что сначала экс-морпеху нужно приехать с сопровождающими в аэропорт. Если он прибудет с командой и животными и его чартер прилетит, для посадки найдут место и время. Если же британец будет без своих питомцев, то его и сотрудников смогут отправить на рейсе RAF.

Пол Фартинг, как обладатель британского паспорта, мог улететь на родину еще 24 августа, но он решил остаться и бороться за спасение тех, кого опекал.