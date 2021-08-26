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Tesco и Iceland: к Рождеству стоит готовиться заранее

Tesco и Iceland: к Рождеству стоит готовиться заранее
Фото:©josefkubes/123RF.COM

Торговые сети анонсируют перебои с поставками

Недостаток товаров в супермаркетах вновь может ожидать британцев по мере приближения Рождества. Виной этому все та же нехватка водителей грузового транспорта. Ее последствия многие уже могли ощущать в летние месяцы. В руководстве крупных торговых сетей предсказывают проблемы, но по разному оценивают их критичность.

Босс Iceland Ричард Уокер заявил службе BBC, что хаос в цепочке поставок усугубляется, когда розничные продавцы начинают планировать закупки на рождественский период. По его оценкам, нехватка водителей грузовиков в стране составляет около 100 000 человек, а у его компании недостает около 100 драйверов.

«Нехватка водителей ежедневно влияет на цепочку поставок продуктов питания и приводит к дефициту на полках. У нас впервые с начала пандемии отменяется от 30 до 40 доставок в день», – сказал Уокер.

Руководитель Tesco Джон Аллан менее категоричен в своих оценках. Он ожидает небольшие перебои, но призывает не паниковать своих клиентов.

Все крупные операторы ритейла сходятся в одном – правительство должно срочно реагировать на ситуацию. Они видят выход в допуске иностранных работников к грузовым перевозкам в Великобритании. Такая схема действовала до того, как произошел Brexit.

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