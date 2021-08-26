Опасения о наплыве афганских беженцев преждевременны

9 из 10 переселенцев остаются в регионе

Британская пресса обеспокоена угрозой роста потока нелегальной миграции на фоне кризиса в Афганистане. В управлении ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) оценивают такие риски сильно преувеличенными. По их данным подавляющее число вынужденных переселенцев оседают в границах своей страны или ближайших государств-соседей.

По данным I News, рекордное количество незаконных мигрантов пересекло Ла-Манш в один из дней в конце августа, что и спровоцировало волну озабоченности. Тогда 828 человек нарушили границу Британии в поисках убежища, используя 30 небольших лодок. Предыдущий максимум фиксировался несколькими неделями ранее и составлял 592 беженца. С начала 2021 года более 12 400 человек нелегально переправилось через пролив в Великобританию.

«В настоящее время в Афганистане в первую очередь внутренний гуманитарный кризис, и жизненно важно, чтобы мы продолжали поддерживать мирных жителей там, где они находятся… Опыт показывает, что подавляющее большинство беженцев остаются в своих регионах. Почти 90 процентов афганских беженцев находятся в Пакистане и Иране, поэтому очень важно, чтобы международное сообщество помогало этим странам их обеспечивать», – заявил представитель УВКБ ООН Мэтью Солтмарш.