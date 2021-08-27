Черногория и Таиланд теперь в красной зоне

Семь государств перешли в зеленый список

Популярные среди британцев страны с морскими курортами, Таиланд и Черногория пополнили красный список. Это означает, что туристы, вернувшиеся оттуда, должны будут пройти обязательный 10-дневный карантин в специальных отелях за свой счет. Напомним, стоимость пребывания в этих отелях была повышена до £2 285: в правительстве считают, что налогоплательщики не должны субсидировать возмещение таких расходов.

Британцы, попавшие на карантин, обязаны дважды пройти тестирование на COVID-19: на второй и восьмой день после прибытия. Неграждане Великобритании, побывавшие в стране красного списка в течение последних 10 дней, получат отказ на въезд.

Зеленый список пополнили сразу семь территорий: в него перешли Канада, Дания, Финляндия, Лихтенштейн, Литва, Швейцария и Азорские острова. Прибывающие оттуда посещают Британию в наиболее мягком режиме, не попадая на карантин. Им следует только пройти тесты перед отъездом и на второй день по приезде, а также заполнить форму для поиска пассажиров.

По данным The Telegraph, изменения вступят в силу с 4 утра 30 августа – так сообщает правительственный департамент транспорта.