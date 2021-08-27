«Фриндж» нуждается в финансовой поддержке

Для восстановления после пандемии фестивалю требуется £7,5 млн

Крупнейший в мире фестиваль искусств «Фриндж» (Edinburgh Festival Fringe) понес огромные убытки из-за коронавирусных ограничений. Организаторы обратились за помощью к тем, кому небезразлична дальнейшая судьба мероприятия; бюджет на его возрождение оценивается в £7,5 млн.

Как сообщает The Guardian, в 2020 году из-за пандемии «Фриндж» не состоялся. В августе 2021 года его провели, но в сокращенном формате, на 20% от его привычного размера.

Алкогольная компания Edinburgh Gin выделила «Фринджу» грант в размере £150 тыс., еще £160 тыс. было получено от других спонсоров. Эти средства направят ​​на поддержку артистов и площадок, повышение экономической и художественной устойчивости мероприятия, поиск нового дома для Fringe Society, а также инвестируют в цифровую и потоковую продукцию.

«Последние 18 месяцев были самыми сложными в нашей истории. Все мы – от артистов и концертных площадок до Fringe Society – понесли огромные убытки. Событие 2021 года состоялось только благодаря экстренным грантам и кредитам, которые теперь необходимо погашать», – отметила исполнительный директор мероприятия Шона Маккарти.